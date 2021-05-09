推倒痛毆亞裔奶爸 金山26歲嫌犯將被控仇恨犯罪

舊金山地檢長博徹思8日在推特上宣布，收到新的證據，證明襲擊亞裔男子的嫌犯哈蒙德是出於種族動機。（取材自推特）

4月30日，亞裔 父親在米慎灣（Mission Bay）的一家雜貨店外推著嬰兒車，遭遇26歲的嫌犯哈蒙德（Sidney Hammond）推倒後野蠻襲擊受傷。舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）8日在推特上宣布，收到新的證據，證明此次襲擊是出於種族動機，將指控哈蒙德仇恨犯罪 。

博徹思沒有在推特上說明，具體收到何種證據，讓他決定對嫌犯新增仇恨犯罪指控。受害者以化名布魯斯告訴媒體，他認為襲擊是處於種族動機，尤其當考慮到襲擊的隨機性和過去一年中對亞裔的襲擊數量。警方當時認為，襲擊事件是隨機的。

仇恨犯罪通常較難指控和證明。屋崙華埠 發生多起針對亞裔的襲擊，但只有襲擊華埠社區領袖陳錫澎的25歲嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）被指控仇恨犯罪等罪名，是屋崙華埠首例。

就在周57日，博徹思辦公室表示，周二在4街和市場街刺傷兩名亞裔婦女的嫌疑人、54歲的湯普森（Patrick Thompson）被指控謀殺未遂、用致命武器攻擊和虐待老人。如果罪名成立，可能會被終身監禁。當時提出的罪名中，沒有仇恨犯罪指控。但博徹思辦公室的聲明說，仍在調查本案是否有其他指控或可以提出的指控，並正在與警察局合作，以確定是否有證據支持仇恨犯罪指控。

根據加州州立大學聖伯納汀諾分校（San Bernardino）仇恨和極端主義研究中心的報告，截至今年3月，舊金山已發生了12起針對亞裔的仇恨犯罪，已經超過了2020年全年報告的9起報告。