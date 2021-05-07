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金山口罩令稍放寬 室內外規定要留意

記者李晗 / 舊金山報導
疫情指揮中心的吳毅表示，放鬆口罩的規定可以鼓勵民眾接種疫苗，回歸正常生活。（視頻截圖）
疫情指揮中心的吳毅表示，放鬆口罩的規定可以鼓勵民眾接種疫苗，回歸正常生活。（視頻截圖）

雖然口罩令稍稍放寬，但是不同的場合仍然需要多留意。（視頻截圖）
雖然口罩令稍稍放寬，但是不同的場合仍然需要多留意。（視頻截圖）

聯邦疾控中心（CDC）下達最新的佩戴口罩指引之後，加州和舊金山的口罩令都稍稍放寬。然而口罩令的放寬並不是完全解除，室內室外的相關規定仍然需要多留意。

在本周的中文媒體圓桌會議上，舊金山疫情指揮中心的吳毅表示，舊金山接種率不斷提高，感染率下降，因此已經開始遵守疾控中心關於放寬口罩的指令，讓民眾可以更快投入正常生活。

他說，放鬆口罩的規定，就是可以鼓勵民眾接種疫苗，在接種疫苗之後，就可以有很多時候可以脫下口罩進行正常生活。所謂的完成接種疫苗，具體而言並非是打完第二針或者打完最後一針的狀態，而是打完最後一針的兩個禮拜之後，才是「完成接種」。

現在在舊金山，完成接種的人士，在許多室外的情況，就不用戴口罩。像是戶外運動，用餐，或者參與體育盛事，比如棒球、美式足球的賽事，都可以不用佩戴。像是金州勇士隊的比賽，也會有相關的區域讓接種人士可以不戴口罩。

但是需要注意的是，如果是人流比較密集的戶外環境，還是需要戴口罩。吳毅指出，近期針對亞裔暴力事件激發了很多的社會集會運動，民眾在參與這些集會的時候就要戴口罩，因為難以保持社交距離。

此外，室內的許多環境也仍然還是要繼續佩戴好口罩。比如室內的用餐，就需要戴口罩。吳毅說，除非是持續的進食的時候可以脫下口罩，如果是點了一杯東西，慢慢在喝，還是建議不要長時間脫下口罩。像是在搭乘公共交通的時候也要戴好口罩。在健身房因為有很多人，大家呼吸比較急促，也要戴好口罩。如果是診所就醫的時候，也要戴好口罩。室內購物、室內辦公的話，也建議要戴口罩。

吳毅說，如果本身供職單位的要求，比市政府的規定還要更嚴格，請遵守更嚴格的那個。同時像是食物食品加工、相關行業的工作人員，也必須要戴好口罩工作。

吳毅總結道，像是不戴口罩的規定放寬，也都是建議性質，如果民眾覺得戴口罩可以有多一層的防護的話，那麼還是建議大家繼續戴好口罩。

口罩 舊金山 疫苗

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