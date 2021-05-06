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金山開店難 華裔砸20萬一場空 民眾促改革商業審批

記者李晗／舊金山報導
投入了20萬之後，余國俊的抹茶雪糕開店夢想最終破滅。（余國俊提供）
投入了20萬之後，余國俊的抹茶雪糕開店夢想最終破滅。（余國俊提供）

舊金山的商業小店鋪極具特色，也是城市的標籤之一。但是業者開店難、申請許可審批複雜的問題，也並非新事。

余國俊（Jason Yu）近期成了舊金山的名人。他想在舊金山開一家抹茶雪糕店，前期投資了20萬元卻落得一場空。他的故事被主流英文媒體連篇報導，激起了大眾的同情，要求市府改革商業審批的呼聲此起彼伏。

餐車起家 開店麻煩多

數年前余國俊和太太蕭杏蓮（Fiona）開始在一些灣區夜市的活動上用餐車的方式賣雪糕，也積累了不少人氣和粉絲。當時有人就建議他們開店。於是他們就和紐約的一個合夥人商量在灣區開店，也看過不少店鋪的位置。余蕭二人都是舊金山華埠長大的「ABC」，也一直住在舊金山，最終他們選擇留在舊金山開店。

在2019年6月，他們正式簽下了一個位於舊金山米慎區20街的店鋪租約，租金是每個月7000多元。簽下租約，余國俊也就開始了為期兩年交「空租」的噩夢歷程。大約在2019年的11月，他們首次提交了申請規畫書給市府，尋求小商業的許可。

然而，想要在舊金山開一家雪糕甜品店，要經歷規畫局、樓宇檢查局、工務局、公共衛生局等等的審批，才能拿到許可。而且這些局的辦公室所在地也不盡相同，申請起來非常麻煩。

同行阻撓 聽證會大戰

隨後在2020年2月，附近的一家雪糕店利用城市規畫法規，對於余國俊的許可審批發起規畫委員會的聽證會。因此整一個許可審批的過程也就一直延後，對余國俊的開店夢想帶來進一步打擊。

為了這場聽證會，余國俊還聘請了律師。在2020年6月左右，余國俊在聽證會大戰中獲得勝利，但是整一個過程也已經延遲了數月。同時再加上疫情，市府辦公、許可審批一切都所有影響，也就讓他們的投資繼續被拖著，每個月的租金也都一直交著。此時他們的審批仍然遲遲未有進展。

2020年10月，當時已經心力交瘁的余國俊接受了紀事報的採訪，這個開一家雪糕店但是遭遇重重困難的事件曝光，引起公眾譁然。但是媒體的曝光，並未直接幫助到他的許可申請。余國俊還透露，自己也聯繫了市議員、局長等官員，但是都無濟於事。

放棄夢想 另一城邀請

2021年4月，紀事報再次報導，余國俊投入了20萬元之後，看不到這個雪糕店的光明未來，同時審批也持續未有大的進展，投入的裝修資金更是令他們覺得吃不消。於是，在開店夢想之路走了兩年之後，余國俊最終放棄了。他表示，自己可能會先暫停一下，等疫情好轉，各個夜市活動回歸之後，再回到餐車賣雪糕的模式。

紀事報的報導之後，全城譁然，政界、商界都有發聲。但是具體的市府改革規畫，仍然未有明確的蹤影。余國俊說事件之後，有另一個灣區城市的官員聯絡他們，請他們到當地開店。但是他們現在尚未有這方面的想法。

余國俊說，他們只是需要開一個雪糕店，要經歷這麼多，根本「不合理」。同時他也希望通過分享自己的故事，讓大家知道在舊金山開店難的事情，也希望在未來想來舊金山開店的人，也不用經歷他所經歷的這些。

余國俊近期成了舊金山的名人。他前期投資了20萬元開雪糕店、卻落得一場空的故事，被...
余國俊近期成了舊金山的名人。他前期投資了20萬元開雪糕店、卻落得一場空的故事，被主流英文媒體連篇報導。（記者李晗／攝影）
余國俊的抹茶雪糕起初在餐車上販賣，積累了不少人氣和粉絲。（余國俊提供）
余國俊的抹茶雪糕起初在餐車上販賣，積累了不少人氣和粉絲。（余國俊提供）

舊金山 灣區 租金

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