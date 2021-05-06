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兩華婦金山街頭被砍 非裔嫌落網

記者李晗 / 舊金山報導
李共樂、孫子Andrew、以及伍雷翠芳。（家人提供）
李共樂、孫子Andrew、以及伍雷翠芳。（家人提供）

舊金山再次發生華裔遭遇襲擊的案件，引起社區震驚。兩名華裔婦人在市中心的街頭，光天化日之下被砍傷，被送院搶救。警方已經逮捕了一名非裔嫌犯。

事件發生在周二下午4時50分左右，案發地點位於舊金山的Market街、4街和士德頓街（Stockton）一帶的公交車站。根據警方的通報，警員到場之後發現兩名傷者，分別是84歲和63歲的亞裔女性，身上都有多處刀傷，隨後送往醫院救治。目前二人都沒有生命危險。

李氏公所顧問夫人

案發一天之後，受害者的細節也曝光。其中84歲的受害亞裔婆婆，多方消息證實是華埠李氏公所的顧問李共樂的夫人伍雷翠芳。李共樂已經離世，曾經擔任李氏公所的部長和顧問。他的夫人伍雷翠芳也活躍於李氏，在婦女部擔任要職，大家也叫她「共樂嬸」。

伍雷翠芳在事件中傷勢嚴重。據消息來源透露，她雖然已經脫離生命危險，恢復意識，但是仍然還在使用呼吸機。據悉她受到嚴重的刀傷，手臂和身體多處被刺，傷及肺部。案發當天她一度在警方報告中顯示「有生命危險」。經過搶救之後已經情況好轉。

伍婆婆的孫子也已經出來接受媒體採訪。孫子對傳媒表示，當時婆婆從華埠買完菜回家，在等公交車時被砍傷。家人也已經成立了GoFundme的眾籌募捐頁面，截稿前已經籌得超過5萬元。家人也在Gofundme上公布了伍婆婆的病床照片。

另一位63歲的受害女性，則尚未有更多細節曝光。消息來源透露她是說廣東話的華人以及姓氏，家人方面有一名獨子正在處理事件。63歲的受害女性則傷勢情況較好。

非裔嫌犯遭關押

警方在案發之後的數小時之內，就抓捕了54歲的非裔嫌犯湯普森（Patrick Thompson）。他涉嫌企圖謀殺、虐待老人等罪名，目前在被關押當中。

據悉當時案件發生時，現場目擊人士表示嫌犯直接揮刀砍向受害者，隨後離開現場。因為案件的受害者均是亞裔，因此是否涉及仇恨犯罪目前警方還在調查中。

社區青年中心（CYC）目前正在幫助兩名受害者，提供必要服務，包括家人的心理安撫和語言上的翻譯。中心行政主任表示最早他們和警局方面共同合作，幫助受害者，隨後社區網絡、李氏公所的代表有幫忙轉介受害人，於是他們正式接手。

舊金山市長布里德（London Breed）、市議員楊馳馬（Matt Haney）、地檢長博徹思（Chesa Boudin）均有就事件表態，譴責暴力。

「治亂世，用重典」？

華埠僑領李殿邦受訪時對於舊金山的治安狀況表示極度失望和不安。他說李共樂和夫人伍雷翠芳，都是李氏公所的忠實會員和幹部，李殿邦對於事件表示極度憤怒。

他說，華埠已經召開過多次的集會示威活動，但是針對亞裔的罪案始終未有消退。他痛斥「無良」和「無用」的政客無法保障無辜市民的安全，並且浪費了大量納稅人的錢在刑事司法改革系統當中。

李殿邦也引用「治亂世，用重典」的古訓，強調加重刑罰對於社會犯罪有阻嚇作用，認為現在傳統東方人的思想和西方社會的人權理念產生矛盾。

「從嚴治罪」（Tough on crime）在過去一直備受爭議。進步派認為應該減少警察經費，將更多的資金預算投入社區教育、減少經濟發展的不均，從根源上解決治安問題。

伍雷翠芳的Gofundme照片。（取自Gofundme）
伍雷翠芳的Gofundme照片。（取自Gofundme）
伍雷翠芳在醫院的照片。（取自Gofundme）
伍雷翠芳在醫院的照片。（取自Gofundme）

華埠 亞裔 舊金山

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