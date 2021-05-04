紐森重啟k-12公立學校 64%加州家長贊同

民調顯示，大部分加州人贊同紐森疫情期間對學校採取的措施。(美聯社)

包括公立學校家長在內、有超過五分之四的加州 成人認為，疫情導致兒童學業落後，特別是低收入孩童與英語學習者。「加州公共政策研究院」(Public Policy Institute of California)日前公布民調發現，有十分之六加州人擔心，學校不會在秋季完全開放面對面教學。不過，州長紐森 處理K-12公立學校關校及重啟的方式，獲得大部分人認可。

報告指出，有跡象顯示，家長對公立學校的支持正在減少，42%家長表示，若費用與地點不成問題，他們將送最年幼孩子到私校。相比之下，有31%家長選擇傳統公校 、14%選擇特許學校、13%選擇宗教學校。去年，有35%家長選擇私校。

大多數加州人贊同紐森處理k-12學校重啟方式，有57%加州成年人及64%公校家長支持。上次調查是在疫情流行的第一波、學校迅速關閉後數周進行，當時，認同紐森處理關校方式的支持率更高，有73%成年人與78%公校家長贊成他關校。

不過，加州公共政策研究院執行長巴爾德薩爾(Mark Baldassare)表示， 儘管大部人認同紐森在疫情期間處理學校關閉與重啟，但在黨派之間存在著深深分歧。僅有22%共和黨人贊同紐森做法，而有79%民主黨人支持紐森。

針對有關學校重啟不夠快速的持續辯論與訴訟，有53%加州成人、48%公校家長認為目前至少應部分開放。28%加州成人、27%公校家長表示學校應全面重啟。展望秋季學期，有61%加州成人關切(concerned)K-12學校將不會全面開放面對面教學、24%加州成人非常關切(very concerned)、37%有點關切(somewhat concerned)。有三分之二公校家長表示關切。

當問及所屬學校時，也有三分之二加州成人贊同學區在疫情時關校。若以地區來看，支持率最高地點在洛杉磯(74%支持率)、內陸帝國地區有68%支持率，最低支持率在橘縣與聖地牙哥(皆為54%)。

上個月，美國教育部裁定，在部份情況下，加州學區可以地方性評估方式取代州標準測驗。許多學區可望將採取新評分方式。當問及是否贊成於今年春天進行年終州測驗，以評估疫情對學生學習影響，有75%成人，包括加州成人與公校家長贊成、23%反對。若以族裔來看，拉丁裔受訪族群最支持(83%)、黑人最不支持(68%)、亞裔美人與白人則皆有70%支持繼續加州公校年終測驗。