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漫威英雄戰 柯瑞轟41分 率勇士輕取鵜鶘

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞（Stephen Curry）狂轟8記三分球，豪取41分8助攻4籃板，率勇士擊退鵜鶘，繼續衝刺季後賽排名。（美聯社）
柯瑞（Stephen Curry）狂轟8記三分球，豪取41分8助攻4籃板，率勇士擊退鵜鶘，繼續衝刺季後賽排名。（美聯社）

金州勇士以123比108客場輕取西區對手紐奧良鵜鶘。柯瑞26中14，三分18中8得到41分4籃板8助攻，首節就瘋狂砍下17分，幫助勇士奠定開局。他賽季第10場比賽入賬8個三分，第九場拿到40分以上，為NBA最多。此前鵜鶘只落後勇士4個勝場差，雙方總共要交手三次，若勇士連續輸球，有可能將打附加賽的名額讓給對手，好在勇士取勝，暫時坐穩西區第9的位置。

本場也是ESPN和漫威首次合作，命名為漫威英雄競技場。勇士和鵜鶘各有三名球員命名為英雄，分別是柯瑞、維金斯和格林，鵜鶘的威廉姆森（Zion Williamson），英格拉姆（Brandon Ingram）和「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）。每隊三個人每次得分、籃板、搶斷積英雄分，投籃不中，罰球不中或失誤等扣分。

教頭柯爾說柯瑞的精彩表現是例行公事，柯瑞賽後說，他將這些話語當成一種成長，「顯然，從教練的角度看，他希望我每場都如此表現。」對於自己的得分，他說，關鍵是帶著自信和強度打球。

他還表示，勇士和鵜鶘都在為季後賽席位而戰，「我們必須打出持久的籃球，但球隊目前還沒有完成目標。今晚就是一個好的測試，球隊交出了不錯的答卷。」

本場也是ESPN和漫威首次合作，命名為漫威英雄競技場。（取自ESPN官網）
本場也是ESPN和漫威首次合作，命名為漫威英雄競技場。（取自ESPN官網）
柯瑞（Stephen Curry）狂轟8記三分球，豪取41分8助攻4籃板，率勇士...
柯瑞（Stephen Curry）狂轟8記三分球，豪取41分8助攻4籃板，率勇士擊退鵜鶘，繼續衝刺季後賽排名。（美聯社）

勇士 柯瑞 漫威

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