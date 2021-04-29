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金山列治文區 將設臨時疫苗站

記者李晗／舊金山報導
列治文區的臨時疫苗接種站信息。（市府提供）
列治文區的臨時疫苗接種站信息。（市府提供）

舊金山列治文區將設置一個臨時疫苗接種站點，方便列治文區的居民接種。

這個站點將會在5月7日周五當天啟動，從早上9時至下午4時30分。地址是位於30街741號（741 30th Ave）的列治文鄰里中心（Neighborhood Center）。18歲以上在列治文區工作和生活的人士都可以前往接種。

官方建議民眾提早預約，無預約的疫苗接種數量有限。預約方式可以撥打415-941-7765或者發送電郵至[email protected]。沒有健康保險的民眾也可以前往接種。

市府疫情指揮中心林偉浩表示，當天接種的疫苗品種將會是需要打兩針的莫德納（Moderna）。所以當天打針的民眾，需要在6月4日，也就是第一針之後的四周時，再次回到原定地址接種第二針。而現在的規畫中，6月4日如果有尚未接種的列治文區居民，也可以在當天去前往接種嬌生（J&J）疫苗，一針即可。

列治文區市議員陳詩敏表示，希望在列治文區的這個疫苗站能夠方便民眾，包括殘障人士和老人家，同時也像是一些工作繁忙、不方便的居民，都可以在社區內獲得疫苗接種的機會。

當天接種的疫苗品種將會是需要打兩針的莫德納（Moderna）。（本報檔案照片）
當天接種的疫苗品種將會是需要打兩針的莫德納（Moderna）。（本報檔案照片）

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