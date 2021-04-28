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警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

編譯組／阿拉米達縣27日電
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

東灣阿拉米達市警方27日釋出一段警員隨身攝影機影片，顯示26歲的屋崙（奧克蘭）男子岡薩雷茲（Mario Gonzalez）如何失去生命。岡薩雷茲家屬26日看過影片後悲傷不已，要求司法還他們一個公道。

上周，阿拉米達縣市警方發出聲明表示，岡薩雷茲是因為「健康併發症」在醫院死亡。然而，27日公布的影片清楚顯示，岡薩雷茲的死因與阿拉米達市警方所稱完全相反，他分明是當場死亡。

岡薩雷茲的母親阿雷納勒斯（Edith Arenales）說：「馬利歐（岡薩雷茲）是個善良的人，當時的情況絕對可以用另一種不會殺死我兒子的方式解決。他們（警員）始終沒有把膝蓋從他頭上移開，當他們發現馬利歐沒有反應時，把他翻過身來，馬利歐的眼球已經移往兩側，張開的嘴巴裡滿是雜草。他們殺了我兒子！」

阿拉米達市警方表示，三位涉案警員已經被要求休帶薪假。

岡薩雷茲的弟弟傑拉多（Gerardo Gonzalez）說：「這些殺人的警察居然還有薪水可拿。阿拉米達市警局花那麼多時間散播關於我哥哥的謠言，但是，警方的紀錄在哪？他們收過多少投訴？他們到底殺了多少人？我們要求開除所有涉案人員，並立即對他們提出告訴。」

阿拉米達市府表示，除了阿拉米達市警方和阿拉米達縣地檢處之外，他們還雇用了私人公司共同調查這起死亡事件。不過，社區組織和維權人士仍質疑阿拉米達市是否有提供案件透明度和問責的想法。

岡薩雷茲家屬也雇用了Haddad & Sherwin律師事務所的民權律師作為代表，他們還希望加強民眾對非警員處理計畫的了解，以防日後再發生像岡薩雷茲這類的死亡事件。

警察 併發症 攝影

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