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市府律師轉任水利局長 金山政壇迎劇變 今年或有補選

記者李晗／舊金山報導
市長布里德（致辭者）與市府律師夏雷拉（右）。（本報檔案照片）
市長布里德（致辭者）與市府律師夏雷拉（右）。（本報檔案照片）

舊金山政壇料將迎來劇變。政府官員的人事變動，將連帶掀起新一輪的政治角力。本來沒有選舉的2021年，也或將舉行補選的選舉。

周一時，市長布里德（London Breed）宣佈委任現任的市府律師（City Attorney）夏雷拉（Dennis Herrera）出任新的水利局（SFPUC）局長。前水利局局長凱利（Harlan Kelly）因為捲入市府腐敗案而黯然下台。

夏雷拉若是轉任水利局，那麼他原本的市府律師職位就會出現空缺。市府律師是代表舊金山的官方律師，這個職位也是全市的民選官職之一。也就是說，若是夏雷拉卸任市府律師，那麼市長布里德將會有權委任一位新的市府律師，而這個新任的市府律師必須要在下一次選舉中勝出，才能繼續擔任。

2021年並非是選舉年，舊金山本地並無計畫舉行選舉。原定最近的一次選舉是在2022年6月的中期選舉初選。但是本地政壇風起雲湧，除教育委員、地檢長的罷免浪潮之外，現在又出現新一輪的政治動盪。

雖然今年加州本沒有選舉，但數日前州務卿確認之下，年底料將迎來罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉，所以舊金山本地市議員可以藉機通過投票而發起本地的補選，搭上罷免州長選舉的「順風車」，進行市府律師的補選。罷免教委、地檢長的選舉則仍然是未知數。

布里德對於夏雷拉的委任也惹來非議。市議員楊馳馬（Matt Haney）、盧凱莉（Hillary Ronen）等就向市長開炮，包括擔心未來市府律師的獨立性。盧凱莉直指這樣的委任令她感到「有問題」（wrong），楊馳馬也說這樣的委任不尋常。

市府腐敗案中的落馬官員，包括前工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）和布里德關係匪淺。楊馳馬直指，布里德把調查腐敗案的市府律師移到水利局之後，再委任一個新的市府律師，這將引起舊金山人的擔憂。布里德回擊這些傳言，表示這些揣測極具冒犯性，她並且高度讚揚夏雷拉的工作成績。

誰來接替市府律師？

夏雷拉卸任市府律師後，布里德可以委任人選，同時市議會也能夠發起選舉，讓選民來決定誰做下一任的市府律師。據舊金山紀事報的報導，已經有四位議員有意向發起補選選舉。但是在補選選舉預計是大半年之後，布里德仍然有不少時間可以委任。

出任市府律師必須要有法律學位。城中政界不少有法律學位的人都在傳聞的接替名單上，或者考慮出戰補選選舉。這其中包括州議員邱信福、前市議員金貞妍（Jane Kim）、甘大為（David Campos），現任市議員孟達文（Rafael Mandelman）、司嘉怡（Catherine Stefani）等。邱信福曾經擔任地檢處檢察官，甘大為也曾經是市府律師辦公室的律師。如果有在任官員獲委任成為市府律師，那麼又會有官位懸空出現，則又會出現人事洗牌。

舊金山 加州 紐森

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