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接種疫苗仍染疫 加州逾1400「突破性病例」

編譯組／綜合27日電
截至目前，加州已出現約1400起突破性新冠確診病例。（美聯社）
截至目前，加州已出現約1400起突破性新冠確診病例。（美聯社）

加州衛生廳27日公布，截至目前，加州有1379名民眾在完成新冠疫苗接種後仍感染病毒。

官員表示，從今年1月1日到4月21日，加州各地一共通報了1379起「突破性病例」（breakthrough cases），占加州新冠確診病例的0.1%。

加州州長紐森（Gavin Newsom）本月稍早表示，加州尚未公布任何突破性病例數據，公共衛生官員正在追蹤這些病例報告，很快會公布更多訊息。

傳染病學家表示，出現突破性病例早在預料之中，因為美國使用的新冠疫苗預防輕症的有效率為75%到90%，預防重症的有效率較高，但都不是百分之百，代表10%到25%完成接種的民眾仍可能染疫。

專家說，追蹤突破性病例很重要，理由包括：可幫助科學家了解疫苗效力維持時間和疫苗抵抗新變種病毒的能力，以及可加強公共衛生官員放寬防疫限制的決策，但前提是突破性病例不會出現重症或死亡。

如果民眾完成疫苗接種14天後接受新冠檢測結果呈陽性，加州就會通報為突破性病例，這些病例是透過比對確診報告和疫苗接種紀錄來發現。加州目前還未按縣列出突破性病例，不過，部分縣已陸續公布發現突破性病例。

截至27日，加州約三成民眾已經完成疫苗接種，包括兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，或一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

加州 疫苗 美國

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