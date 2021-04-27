打完疫苗者「戶外」免戴口罩 加州跟進聯邦新規

加州遵循CDC新指南放寬口罩規定，民眾可在戶外不戴口罩運動。（Getty Images）

聯邦27日放寬口罩令，已完成疫苗 接種者在戶外不再需要佩戴臉部遮蓋物，除非處在擁擠的人群之中。疫情正逐漸好轉的加州 也立即宣布，採用聯邦防疫新規定。

美國疾病防治中心（CDC ）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日在白宮簡報會上說：「今天，我們向恢復正常生活的方向又前進了一步。如果你已完成疫苗接種，現在在戶外不戴口罩是安全的。」

CDC防疫新指南列出已完成疫苗接種者在戶外不戴口罩可以從事的活動，包括步行、跑步、與同住者一同騎腳踏車、參加戶外小型聚會，與多個家庭在戶外用餐等。

加州目前規定，所有在公共場所與非同住者相距不足6呎的民眾必須佩戴口罩。在CDC公布新指南後，加州衛生廳已發出聲明表示，將採用CDC新口罩規定。

加州州長紐森（Gavin Newsom）27日說：「看過CDC關於口罩的建議，並在科學和數據的佐證下，加州決定跟進採用這項常識性新規定。」

然而，紐森的聲明與先前的說法迴異。他曾說，加州6月15日大規模重開計畫並不包括改變口罩令，無論在戶外還是室內，民眾還是要繼續佩戴口罩。

灣區舊金山、聖他克拉拉縣和馬連縣27日也宣布採用CDC新建議。不過，雖然加州決定遵循CDC新指南，各縣仍有權強制民眾繼續佩戴口罩。

瓦倫斯基表示，她希望新指南能鼓勵更多民眾捲起袖子接種疫苗。她說：「已完成接種者在許多事情上比未完成接種者安全得多。」

已完成接種者的定義是：已接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）第二劑疫苗超過14天的民眾，或已接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗超過兩周的民眾。

舊金山加大醫學院副教授賈維德（Babak Javid）認為，CDC新指南是合理的，因為絕大部分戶外場所的病毒傳播風險都很小，還未接種疫苗者在某些情況下也可不戴口罩安全外出，例如獨自或與家人在戶外運動，或參加已完成接種者的小型聚會。

不過，CDC新指南表示，無論是否已完成接種，民眾在理髮店、餐廳、購物商場、博物館和電影院等室內公共場所，仍應繼續佩戴口罩，參加擁擠的戶外大型活動，如演唱會或球賽，也應繼續佩戴。

瓦倫斯基說：「愈來愈多研究數據顯示，大部分的病毒傳播都是在室內發生，只有不到10%的病毒傳播是在戶外發生。」她還強調，還未接種疫苗者仍應繼續避免與他人互動。