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加州基本收入法闖頭關 合格者月發千元

記者李榮／灣區報導
羅達倫提出的加州全民基本收入方案，在加州議會收入與稅收委員會過關。（本報檔案照片）
羅達倫提出的加州全民基本收入方案，在加州議會收入與稅收委員會過關。（本報檔案照片）

加州眾議員羅達倫提出的AB 65法案，希望對於符合資格的民眾，提供每個月1000元的基本收入（universal basic income，UBI）；加州收入與稅收委員會（Revenue and Taxation Committee）26日通過該法案的草案，將提交眾議會撥款委員會進入下一輪的討論。

「這是為在加州建立基本收入的立法，掃除了第一個障礙。」羅達倫指出，該提案在稅收委員會的審議，也代表著加州議會歷史上第一次對於基本收入（UBI）方案的全面討論。當然，未來還有很長的路要走，然而大家要探討基本收入如何為數百萬加州人提供更公平的競爭環境，進一步消除貧困。

AB 65草案由參議員威善高（Scott Wiener），以及羅達倫所合寫，並得到全國社會工作者協會（National Association of Social Workers ）加州分會的支持。依照該法案，州府將為符合條件的居民，每月提供1000美元的現金，以保障基本的經濟需求。據法案的資格限制，是領取者必須是過去三年於加州連續居住，且目前未被監禁的18歲以上成人。領取者的收入必須是居住縣的人均收入中位數200%或以下。

計畫由加州特許經營稅委員會（FTB）監督，估計每年將花費670億至1290億元。

「全民基本收入將為加州人提供經濟保障，並且能花時間進行個人和創造性的追求，或者回到學校，尋找更好的就業機會。」羅達倫指出，基本收入的概念能夠讓人民的身體更健康、經濟得到改善。他並表示，在過去兩年中，加州啟動了越來越多的全民基本收入的試點專案，而研究發現，施行的結果非常正面。例如，在士德頓市的研究發現，全民基本收入計畫的接受者不僅更有可能找到全職工作，而且這些人幾乎完全把拿到的錢用於生活基本用品（如食物和衣服）上。

「正如最近的聯邦經濟刺激方案所展示出來的：只有將現金直接放進（人民）口袋裡，才能為最脆弱的加州人提供經濟幫助。」羅達倫指出，他的另一項提案AB 1338，也與基本收入有關，希望保護全民基本收入試點計畫的參與者，免被徵收所得稅，或者被其他的公共福利計畫排除。

加州 眾議員 就業

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