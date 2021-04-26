我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

奧斯卡／趙婷「無依之地」 奪最佳影片

舊金山灣區多縣市衛生官員聯合聲明：嬌生疫苗安全

記者李榮／聖荷西報導
新冠肺炎疫情影響嚴重，而衛生官員呼籲，疫苗的施打對於回歸正常生活非常重要。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎疫情影響嚴重，而衛生官員呼籲，疫苗的施打對於回歸正常生活非常重要。（記者李榮／攝影）

聯邦疾病預防控制中心和聯邦藥物管制局FDA日前宣布，將接受免疫實踐諮詢委員會（ACIP）的建議，取消對嬌生新冠肺炎（COVID-19疫苗）的暫停接種。灣區衛生官員代表包括聖他克拉拉縣、阿拉米達、馬林、康曲柯士達縣、納帕縣、聖他克魯茲縣、蘇拉諾縣（Solano County），以及柏克萊市等多個縣市，25日發出聯合聲明，同意ACIP和西方科學安全審查（Western States Scientific Safety Review ，WSSR）的調查結果，也就是認為嬌生疫苗是安全的。衛生官員認為應恢復疫苗的管供應與管理，以防止疫情的繼續傳播。

衛生官員認為，患凝血症的風險極低，算是相當罕見。根據疾病預防控制中心的數據，迄今為止，案例全部為女性，且相當於每百萬劑不到2例的風險。18至49歲女性每百萬劑中只有7例。然而，在美國死於新冠肺炎的風險，是56分之一。

聲明指出，強烈希望民眾儘快接種疫苗。所有的疫苗在預防新冠肺炎住院，或者死亡的方面都非常有效，完全接種疫苗的人也不太可能傳染或將病毒傳染給其他人，「等待接種疫苗的時間越長，感染新冠肺炎，或者傳染給朋友、親人或同事的風險就越大。」

衛生官員指出，已接種嬌生疫苗的者如有疑慮，或在接種疫苗後三周內出現頭痛、腹痛、腿痛或呼吸急促等嚴重情況，應與本身的醫護人員聯繫，「疫苗安全是灣區衛生官員的首要任務，我們將繼續監測情況，並期待疾病預防控制中心提供未來任何額外的指示。」

疫苗 新冠肺炎 嬌生

上一則

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

下一則

舊金山奧克蘭華埠現可疑人車 疑似精神疾病患車流亂竄

延伸閱讀

34%加州居民 已接種兩劑疫苗

34%加州居民 已接種兩劑疫苗
歐盟擬放行 已接種疫苗美國人今年夏天有望赴歐旅遊

歐盟擬放行 已接種疫苗美國人今年夏天有望赴歐旅遊
美疫苗太多不分享 各國羨又恨

美疫苗太多不分享 各國羨又恨
疫苗分享? 美國挨批「患難時刻」只顧自己

疫苗分享? 美國挨批「患難時刻」只顧自己
普通冰箱可存放 輝瑞新版疫苗可望今夏上市

普通冰箱可存放 輝瑞新版疫苗可望今夏上市

熱門新聞

數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

2021-04-24 18:40
咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

「曾受性別歧視」 Reddit前執行長鮑康如：對攻擊亞裔事件不驚訝

2021-04-22 14:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
美疫苗5月中旬將供過於求 「未打者」牽動群體免疫

美疫苗5月中旬將供過於求 「未打者」牽動群體免疫
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標