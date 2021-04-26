舊金山灣區多縣市衛生官員聯合聲明：嬌生疫苗安全

新冠肺炎疫情影響嚴重，而衛生官員呼籲，疫苗的施打對於回歸正常生活非常重要。（記者李榮／攝影）

聯邦疾病預防控制中心和聯邦藥物管制局FDA日前宣布，將接受免疫實踐諮詢委員會（ACIP）的建議，取消對嬌生新冠肺炎 （COVID-19疫苗 ）的暫停接種。灣區衛生官員代表包括聖他克拉拉縣、阿拉米達、馬林、康曲柯士達縣、納帕縣、聖他克魯茲縣、蘇拉諾縣（Solano County），以及柏克萊市等多個縣市，25日發出聯合聲明，同意ACIP和西方科學安全審查（Western States Scientific Safety Review ，WSSR）的調查結果，也就是認為嬌生疫苗是安全的。衛生官員認為應恢復疫苗的管供應與管理，以防止疫情的繼續傳播。

衛生官員認為，患凝血症的風險極低，算是相當罕見。根據疾病預防控制中心的數據，迄今為止，案例全部為女性，且相當於每百萬劑不到2例的風險。18至49歲女性每百萬劑中只有7例。然而，在美國死於新冠肺炎的風險，是56分之一。

聲明指出，強烈希望民眾儘快接種疫苗。所有的疫苗在預防新冠肺炎住院，或者死亡的方面都非常有效，完全接種疫苗的人也不太可能傳染或將病毒傳染給其他人，「等待接種疫苗的時間越長，感染新冠肺炎，或者傳染給朋友、親人或同事的風險就越大。」

衛生官員指出，已接種嬌生疫苗的者如有疑慮，或在接種疫苗後三周內出現頭痛、腹痛、腿痛或呼吸急促等嚴重情況，應與本身的醫護人員聯繫，「疫苗安全是灣區衛生官員的首要任務，我們將繼續監測情況，並期待疾病預防控制中心提供未來任何額外的指示。」