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加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

編譯組／綜合23日電
數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）
數據顯示，加州新冠感染率已從全美最高降為全美最低。（美聯社）

幾個月前，加州還是美國新冠疫情的重災區，醫院被染疫民眾淹沒，病床不敷使用，病人必須躺在停在醫院外的救護車上等待空床，死亡人數多到塞滿太平間，當局必須調來冷凍貨櫃車暫放大體。

如今，病例激增的狀況轉往美國其他州，加州新冠感染率從全美最高變為全美最低，即便已快速重開經濟、商家不斷提高顧客容量，還允許恢復舉行大型聚會，但病例並未反彈回升。民眾排隊數小時等候接種疫苗的情景，在加州已不復見，許多地區更有疫苗供過於求的現象。

洛杉磯加大公共衛生學院教授金法利（Robert Kim-Farley）說：「這是加州成功從如海嘯般的疫情中走出來的故事。」

在感恩節、聖誕節和新年之後發生的冬季疫情中，加州當時每日平均新增約4萬個病例，死亡超過500人，目前每日平均新增約2300個病例，死亡約68人。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）22日公布的數據，加州過去兩周的人均感染率已超越夏威夷，成為全美最低，前一周的感染率為每2416人中有1人，目前疫情嚴峻的密西根州則是每223人中就有1人感染。

金法利認為，這一切要歸功於加州政府和公共衛生單位提供明確的指示，以及大部分商業、學校和居民都遵守規定。加州州長紐森（Gavin Newsom）現在依照確診病例數決定各縣商業和學校重開的進度。在此之前，紐森飽受防疫規定過於嚴格的批評，現在又有出來指責說，重開步伐太快。

目前，加州58縣已全數脫離限制最嚴格的級別，其中38縣（占全加州87%人口）已進入限制第二寬鬆的級別。紐森表示，他計畫在6月15日解除大部分的防疫限制。

金法利表示，加州冬季的病例激增加深了民眾的恐懼，讓更多民眾戴上口罩，加州至今還未解除的口罩令幫助阻止了疫情死灰復燃。金法利說：「美國一些州正在遭受解除口罩令帶來的後果：病例激增。」

加州人口約4000萬人，在已符合接種資格的3200萬人當中，超過半數已至少接種了一劑疫苗。

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