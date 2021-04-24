加州聖縣疫苗接種破百萬 西語及非裔社區仍面臨挑戰

芬斯特謝柏表示，幫助剩下的50萬民眾進行疫苗接種將是下一步疫苗工作的重點。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣府23日宣布，聖縣已有破百萬民眾至少接種了一劑新冠疫苗 。超過62%的16歲及以上居民已經至少接種了一劑疫苗。已經有超過55萬居民完成疫苗接種，約佔160萬符合接種資格人口的三分之一。其中已有超過七成，總數過38萬的16歲以上亞裔 民眾接受了至少一劑的疫苗接種。

聖他克拉拉縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，總人口過200萬的聖他克拉拉縣，達成破百萬的疫苗接種人數十分不易。「這是值得慶祝的時刻。」沃瑟曼感謝奉獻於疫苗接種工作的衛生工作人員。

「終於看到一條走出的疫情的清晰道路。」聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)談到百萬里程碑時刻，回顧了從去年12月開始的持續數月的疫苗供應不足的狀況。她同時呼籲，所有尚未接種疫苗的居民應該積極進行疫苗接種。

柯迪呼籲尚未接種民眾應該積極進行疫苗接種。（記者陳程威/攝影）

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，如何讓符合接種資格的剩餘50萬人接種疫苗，將是聖縣疫苗接種工作的重點。對於社區中某些民眾存在的對於疫苗接種的遲疑態度，柯迪重申新冠疫苗的安全以及有效性。她呼籲，遲疑的民眾可以跟身邊已經接種疫苗的親朋好友進行溝通，同時也可以尋找專業人士進行答疑解惑。

沃瑟曼對於聖縣疫苗接種人數破百萬感到興奮。（記者陳程威╱攝影）

同時，在疫苗的接種的公平性方面，西語裔以及非裔社區依然面臨著嚴重的挑戰。根據聖縣統計資料顯示，僅有約三成符合接種資格的西語裔民眾完成了至少一劑疫苗的接種。

聖縣副執行長盧納(Rocio Luna)表示，將通過疫苗接種站的開放時間，以及加強社區宣傳工作等促進相關社區的疫苗接種工作。

她表示，聖縣的社區疫苗宣傳人員已經累積成功為1.6萬名社區居民成功預約了疫苗接種。儘管亞裔總體疫苗接種人數與比例相對較高，但許多社會經濟弱勢的低收入 工作者在疫苗預約與注射上仍然面臨著挑戰。對此，縣府表示，將會提供中文與越南文的疫苗預約專線予以協助。其中中文疫苗專線已在23日(周五)下午5時至7時間開放，電話號碼為408-970-2999。