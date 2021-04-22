北加兩縣 紐森宣布進乾旱緊急狀態

紐森宣布蒙多西諾縣和蘇諾瑪縣進入乾旱緊急狀態（美聯社）

21日站在蒙多西諾湖（Lake Mendocino）乾涸龜裂的湖床上，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）宣布北加州兩縣進入乾旱緊急狀態。

紐森這項緊急行政令並不包括急於用水的中谷農業區，僅針對現在乾旱情況特別嚴重的蒙多西諾（Mendocino）和蘇諾瑪兩縣。不過，紐森表示，如果乾旱情況惡化，會擴大緊急行政令範圍。

紐森21日站在原本有40呎深湖水的蒙多西諾湖湖床上說：「我們經常誇大使用『歷史性』一詞，但對蒙多西諾湖而言，現在無疑是歷史性的時刻。」蒙多西諾湖目前湖水僅有正常時期的40%。

蘇諾瑪縣水利局總經理戴維斯（Grant Davis）表示，蒙多西諾縣和蘇諾瑪縣位於長110哩的俄羅斯河（Russian River）流域，蒙多西諾湖和蘇諾瑪湖提供當地約60萬人口用水，是居民和釀酒廠的主要水源。

約四分之三的美國 西部地區正處於所謂的超級乾旱（megadrought）中，供應數百萬人口用水的科羅拉多河（Colorado River）和格蘭德河（Rio Grande）預計今年的水流量會非常低。白宮21日宣布，由內政部和農業部組成一個工作小組，負責解決美國西部不斷加劇的乾旱情況。

儘管紐森尚未發布全州乾旱緊急令，加州水資源管制委員會（ Water Resources Control Board）3月已對4萬個水利局發出警告，呼籲他們開始節約用水。

加州水資源廳（California Department of Water Resources）表示，今年將是加州有史以來第四乾旱的年份，範圍含蓋北加州三分之二地區。不過，紐森指出，與上一個乾旱期（2012年到2016年）初期相比，加州居民目前用水量已減少16%。紐森說：「我們才勉強擺脫乾旱，現在又重新進入乾旱。」

加州水資源廳廳長內瑪斯（Karla Nemeth）表示，現在還沒有必要對中谷地區發布緊急令，因為他們有多個水源和多條河川，不像俄羅斯河流域只有一個主要水源。

在21日宣布的緊急令下，如果蒙多西諾縣和蘇諾瑪縣主要用戶，如葡萄園和酒莊，不主動節約用水，水資源管制委員會有權削減這些用戶所在縣的水權。