盜竊搶劫頻發 保護華埠 屋崙步行巡警將回歸

屋崙華埠鄰里防罪委員會月會21日舉行，屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，市府拿到部分資金，市議會正在通過預算，預計將有步行巡警回歸華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 鄰里防罪委員會（NCPC）月會21日舉行。屋崙華埠商會主席陳錫澎、市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室主任米亞·陳（Miya Saika Chen）均表示，市府拿到部分資金，市議會正在通過預算 ，預計將有步行巡警回歸華埠。

屋崙警局及華埠社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，從3月1日到31日，華埠發生1起嚴重襲擊，1起縱火，6起汽車盜竊，5起商業盜竊，還有2起攜帶武器的搶劫，和1起槍擊案。華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，縱火案件中，是涉及家暴的報警，有夫婦吵架，然後故意燃燒東西，但並非類似華埠Webster街商業樓去年9月被縱火的案件。

符美說，3月罪案發生的事件，未集中在某個時間，甚至有白天發生的情況。希望民眾繼續保持對周邊環境的警惕。比如，不要單獨出行，結伴外出。同時財不露白，避免攜帶值錢的珠寶首飾出街。有人喜歡帶大量現金，比如老人到銀行取錢再外出步行，容易成為賊人下手目標。最近，華埠商會、義工等派發大量的哨子和空氣警報器，這些裝備能幫助大家，遇到問題或看到可疑人士，可吹哨子或按響警報，提醒周邊。雖然華埠3月仍然有罪案發生，但相比於1月，罪案明顯下降，大家可以稍微安心的出街，同時不要放鬆警惕。遇到罪案一定要報警，不僅能幫忙抓住嫌犯，也方便警方記錄分析犯罪數據，調配警力資源。

因為新冠疫情的影響，屋崙市府收入大減，一度大幅削減警局和消防局預算3000萬。其中，從1月到6月，市府將暫時撤掉三家消防分隊。屋崙警局削減步行巡邏人員，導致華埠警力空缺，劫案一度飆升到春節前後兩周內20起。經過華埠商會和社區的努力，華埠聯絡警員符美才回歸。但華埠還是沒有專職的步行巡警。

屋崙-阿拉米達縣競技場管理局前不久贏得對金州勇士的訴訟勝利，勇士被判需支付翻新甲骨文球場的債務，將有1000萬資金轉交給市府。屋崙市議會13日全票通過決議，這1000萬將用於恢復市內關鍵服務，包括關閉的消防站、停火行動和步行巡警。

陳錫澎表示，考慮到部分資金將重歸警局啟動一些服務，預計華埠將有步行巡警。他也一直和警局局長見面，希望華埠可以公平分享資源，讓足夠的警員回歸社區。「目前華埠罪案在下降，但不希望警局因此調走警員。另外，雖說巡警回歸，但數量沒確定。我們希望有足夠的人手參與巡邏。」

米亞·陳說，最近的一次預算恢復了一些步行巡警的職位。市議員勵琪也和屋崙警長見面並得知，華埠、美麗湖東社區均將安排步行巡警。