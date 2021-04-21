幫助華裔預約 舊金山聖縣23日開通中文疫苗專線

聖縣將於23日開通中文疫苗專線。圖為聖縣一處疫苗接種站。(本報檔案照)

截止20日下午2時的最新資料顯示，在聖他克拉拉縣16歲以上居民中，已有近96萬人接受了至少一劑的新冠疫苗 注射。其中有約70%的亞裔 民眾，總數近37萬接受了至少一劑疫苗的注射。然而，正如丕優(Pew)研究中心的關於收入不平等的調查顯示，亞裔是美國所有族裔中，族群內部收入差距最大的。對於許多亞裔民眾，特別是母語非英語的民眾，疫苗預約仍然困難重重。許多華人 建築工人、一線廚師、華人農場工人以及許多無證移民中，仍然有許多人因不懂英文而無法進行疫苗預約。

聖縣官員20日宣布，將在23日(周五)下午5時至7時開放中文疫苗專線，電話號碼為408-970-2999。

華人建築工人老王表示，政府對於語言服務不足僅是少數族裔疫苗接種障礙的一小部分。同時由於他們工作性質，造成了疫苗接種的重重障礙。儘管政府要求雇主給予疫苗接種的病假。但這對於從事餐館建築等行業的工人來說並不現實。

「你今天不可能跟老闆說，因為要進行疫苗接種，所以你要付我工資。這在我們這個行業並不存在。」老王表示，由於疫苗的副作用很普遍，許多朋友接種疫苗之後都經歷了發燒等副作用。「接種疫苗一天，副作用又好幾天，這都是錢啊。」

儘管從上周起，聖縣的疫苗供應量以及疫苗的每日預約都大幅增長。如何解決民眾對於疫苗接種的遲疑性變成為了下一步疫苗接種工作的關鍵。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）數據顯示，有高達21%農村居民表示將永遠不會進行疫苗接種，同時僅有10%的城市民眾表示不願進行疫苗接種。

老王表示，網上的許多自媒體對於疫苗的質疑，也影響了自己接種疫苗的意願。「政治人物推動疫苗接種一定是有陰謀，因為他們自己控制疫情無能。所以才要我們每一個人都強行進行疫苗的接種。」老王說，由於對疫苗的不信任，自己要到最後再打。

「讓你們都先打了疫苗，我再看看，等到絕大多數民眾都打了疫苗我再打。」然而，當問到老王究竟要等到多少比例的民眾接種才能說服他打疫苗時，老王表示，「如果絕大多數的民眾都打了疫苗，自己便沒有必要再打疫苗。」