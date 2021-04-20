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罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

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罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

記者楊青／綜合報導
聖地牙哥前市長Kevin Faulconer目前競選聲勢浩大。（美聯社資料照片）
聖地牙哥前市長Kevin Faulconer目前競選聲勢浩大。（美聯社資料照片）

各種跡象表明，罷免加州州長紐森（Gavin Newsom）的選舉如離弓之箭；儘管事實上罷免成功很難，紐森也展開全力反擊，但加州共和黨團開始加速整合，夢想「史瓦辛格時代」重新到來。

從去年夏秋開始的罷免紐森行動，隨著遠超法定數字的支持簽名進入最後一步法律核實程序，可望在未來一周最後正式成軍，這也將是加州歷史上第二次，也是繼2003年罷免州長戴維斯後，民主黨占多數的加州第二度罷免民主黨州長。

儘管此次罷免行動的支持者來自四面八方，共和黨還是被作為紐森之後擔當加州重擔的要角。不過政治觀察人士擔心的是，共和黨在加州只占選民的四分之一，而且到目前為止尚未看到像當年史瓦辛格那樣強有力的共和黨候選人，加州共和黨人是否能夠抓住這一歷史時機仰攻成功，萬眾矚目。

加州公共政策研究機構最近的一項民意調查顯示，大約40%的加州人支援罷免紐森。共和黨顧問蒂姆．羅薩萊斯（Tim Rosales）表示，如果此次罷免只是共和黨的努力，成功的可能性相當渺茫，所幸此次罷免的支持者已遠遠超出了共和黨人的範疇。

包括2018年的選舉中敗給紐森的共和黨人John Cox、聖地牙哥前市長Kevin Faulconer、前聯邦眾議員Doug Ose等，目前已開始籌畫以候選人方式參加罷免紐森的選舉；好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人Caitlyn Jenner，則被認為是很接近當年擔任加州州長史瓦辛格的一位，不過Jenner尚未表示會參加選舉。

好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人Caitlyn Jenner，被...
好萊塢真人秀明星、前奧林匹克十項全能冠軍、變性人Caitlyn Jenner，被認爲是很接近當年擔任過加州州長史瓦辛格的一位，不過Jenner目前尚未表示會參加選舉。（美聯社資料照片）

2018年的選舉中敗給紐森的共和黨人John Cox，有意捲土重來。（取材自臉書...
2018年的選舉中敗給紐森的共和黨人John Cox，有意捲土重來。（取材自臉書）

目前聲勢最盛的要數Kevin Faulconer，他兩度出任聖地牙哥市長。作為全美人口第八大城市，聖地牙哥也是民主黨超過共和黨的地方。目前共和黨尚未表態為哪位候選人背書，但相信背書名單會在今秋出爐。

與此同時，民主黨在紐森的背後緊密團結。最近幾周，來自非裔、拉丁裔、猶太人和LGBTQ政治團體的領導人，舉行了支持紐森的新聞發布會，許多著名的民主黨人表示，他們不會與他競選。

克萊蒙麥肯納學院政治學教授Jack Pitney認為，很難說共和黨人是否能夠奪回加州州長的位置，撼動紐森的州長寶座很難，但罷免投票看來是不可挽回的。

共和黨 加州 紐森

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