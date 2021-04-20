唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

唐娟律師提出動議，希望政府提供調查案件的證據和陳述等（取自法庭文件）

涉嫌隱瞞軍人身分、遭遇司法部 指控簽證 欺詐的38歲中國研究員唐娟（Juan Tang），將在7月面臨陪審團審判。唐娟律師提出的兩個動議聽證會則於19日以視訊進行。辯護律師認為，所謂唐娟就服兵役（military service）問題做出簽證欺詐和虛假陳述的指控有問題，因服兵役定義廣泛，在中文指武裝的士兵，美國政府未說明具體含義。

如果簽證欺詐罪名成立，唐娟可能面臨高達10年的聯邦監禁和25萬元的罰款。如果還被判虛假陳述罪，她可能再面臨最高五年的監禁和另外25萬罰款。

第三方監護人、華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）此前抵押價值75萬元房產擔保釋放唐娟，唐娟住在崔軒家，處於電子監控狀態。律師前不久提出兩個動議，一個是發現動議（Motion for Discovery）。要求原告司法部提供調查案件的證據和陳述等。另一個是詳情單動議（Motion for Bill of Particulars），要求原告提供就指控作出的詳細、正式的書面陳述。法官克萊兒（Allison Claire）並未當庭決定，但傾向於支持辯護律師動議，表示會盡快發布法庭命令。

在起訴書中，聯邦調查局(FBI )認為，唐娟涉嫌簽證欺詐，隱瞞了身為中國人民解放軍現役軍人的事實。在申請非移民簽證的表格中，對於是否有在軍隊中服役的問題，唐娟回答：沒有。有三篇文章、一份文件、兩張照片，以及電話和電郵分析等，至少八項證據，可以顯示唐娟的軍人身分。

唐娟律師西格爾（Malcolm Segal）表示，首先，政府要明晰，服兵役意味著什麼。在聯邦調查局（FBI）對唐娟詢問時，是用中文普通話進行的（註：有會說中文的探員）。但文件是英文書寫的，除幾個漢字外。政府指控唐娟作虛假陳述。政府在詢問唐娟時，到底問了什麼問題，得到何種回答，都需要說明。

「比如說，涉及到服兵役，在英文和中文語境下，均有多種含義。在申請簽證上，不會具體說明服兵役意味著何種含義，搜索網絡，不會有清楚的解釋。所以無法清晰的判斷服兵役的含義。但唐娟被審判的關鍵就是簽證申請情況，尤其是回答服兵役問題。」

西格爾說，服兵役應指配備武器。政府依靠任何狹義的意思或一般通俗定義服兵役，這兩者的審判方式不同，專家證詞也不同。所以需要政府按照動議要求，提供相應證據和陳述。

檢察官不同意動議

法官克萊兒表示，簽證申請不會具體舉例說明，服兵役對於任何一個特定國家的含義。但服兵役顯然是更廣泛的範疇。比如，為軍事附屬大學工作，或者當事人的工作、涉及民用合同的一部分。或者從事的研究由軍隊資助。這些都是兵役問題回答的更具體的例子。所以，如果一個人被問到一個一般性問題， 有沒有在軍隊服役？若回答沒有，後續會有更具體的問題。問題答案仍然可以是真或假。政府不能在回答一個一般的問題時指控和虛假陳述。

西格爾表示，是否服兵役問題的關鍵，還意味著對於一個說中文普通話的人來說，含義不同。「（專家告訴我），在中文中，意味著武裝的士兵。辯方之所以認為，政府違反了正當程式，是因為政府用比較籠統的語言來確定服兵役的含義，迫使被告為自己作證（是否有錯）。這不僅僅是有價值的、專家討論的問題。這場爭論的核心是，政府說的服兵役到底是哪種含義？還要考慮到在當事人所在國，服兵役意味著什麼。」

助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）表示，不同意被告的動議請求。因多份文件已交給唐娟方面，包括搜查令宣誓書、刑事起訴書，以及提交給辯護律師審查的、政府搜查後發現的資料等。這並非強迫被告為自己作證。對於辯方要求詢問唐娟時的中文錄音，柯波拉表示，兩個FBI探員詢問唐娟時，其中一個母語是普通話，詢問時並未錄音。

克萊兒法官並未當庭宣布動議聽證結果，但稱讚西格爾做出清晰的辯護，傾向於支持他的動議請求。