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加州30.7%成人完成疫苗接種 過半已打一劑

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加州30.7%成人完成疫苗接種 過半已打一劑

編譯組／綜合19日電
加州近三分之一的成年人已完成疫苗接種。（美聯社）
加州近三分之一的成年人已完成疫苗接種。（美聯社）

在開放給年滿16歲居民接種新冠疫苗後，數據顯示，加州有近三分之一成年人已經完成疫苗接種。

美國疾病防治中心（CDC）公布的數據顯示，加州已有30.7%年滿18歲的成年人完成疫苗接種，53.3%已至少接種一劑疫苗，年滿65歲的長者已有62.3%完成疫苗接種，84.9%已至少接種一劑疫苗。加州衛生廳表示，截至目前，加州已經為居民施打了近2470萬劑疫苗，占加州收到的疫苗總數79.7%，平均每日使用38萬7325劑疫苗。

在冬季病例激增過後，加州單日新增病例數已多周維持在低點，16日新增2817例，過去一周平均單日新增2961例，但比前一周增加9%。自疫情爆發以來，加州確診病例已累計共368萬8954例。

加州疫情最嚴重的洛杉磯縣16日新增600例病例，聖地牙哥縣新增317例，聖伯納汀諾縣新增202例，緊接著是沙加緬度縣、河濱縣和肯恩縣（Kern County）。

加州新冠住院病人人數也在穩定減少中，15日普通病房住院人數為1833人，比前一日減少1.7%，加護病房病人為433人，比前一日減少5.7%。

加州16日有120人死於新冠肺炎，過去一周平均單日死亡人數為100人，比一周前降低5%。自疫情爆發以來，加州新冠死亡人數已累計共6萬零575人。加州16日新冠死亡人數最多的是洛杉磯縣，有32人，其次是聖伯納汀諾縣和橙縣，各17人。

灣區方面，聖他克拉拉縣16日新增94例病例，5人死亡，阿拉米達縣新增115例病例，無人死亡，康曲柯士達縣新增89例病例，1人死亡，聖馬刁縣新增1例病例，但有4人死亡，舊金山同樣新增4人死亡。

加州 疫苗 疫情

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