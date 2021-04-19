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佛利蒙學區遲遲未重啟 家長限4/26日前重開否則提告

記者李榮／佛利蒙報導
許多學校已經逐漸重啟，然而佛利蒙的公校卻一直無法提供混合式教學的選項。（本報檔案照片）
許多學校已經逐漸重啟，然而佛利蒙的公校卻一直無法提供混合式教學的選項。（本報檔案照片）

加州許多學區已經逐漸重啟，但佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District）因為尚未與教師工會達成協議，還是維持遠程上課。因此，有家長要求學區在4月26日之前重開，否則將訴諸法律行動。

不滿佛利蒙聯合學區一直無法重開校園、要求至少提供混合式教學的家長，成立「Fremont Parents for Reopening」組織，籌措資金支付法律費用，決定聘請南加州「Aannestad, Andelin & Corn」律師事務所的律師爾德林（Lee Andelin）代表訴訟。

一位家長指出，大家為了佛利蒙的好學區而支付高額的房價入住佛利蒙，但學校一直無法重啟。可是，鄰近的許多學區，都已經順利重開，令人無法接受。

爾德林律師所發出的律師函也指出，學區沒有合理或合法的理由（no rational or legal excuse），讓學生一直維持網路教學。學生在課業上、情感，以及社交上，都已經遭受嚴重影響。

佛利蒙聯合學區之前宣布，由於無法與教師工會（Fremont Unified District Teachers Association , FUDTA）就如何重開學校達成協議。因此，直到本學年結束之前，都將繼續維持遠程教學

律師進一步指出，就算每間教室都安裝空氣過濾器，同時也制定了比加州和地方更嚴格的安全要求，而且所有教職員都可優先接種疫苗。但是，學區仍然關閉學校。現在到本學年結束只剩幾周，學區應該立刻行動，提供重啟的時間表。

佛利蒙聯合學區總監坎馬克（CJ Cammack）在一份書面聲明中表示，對於重啟的進度落後，學區與家長一樣失望。坎馬克表示，身為教育工作者，大家都認為學生最好的學習環境當然是在教室裡面，學生能與老師、同學面對面互動。只是過去多個月以來，學區雖然一直與教師工會協商混合教學模式與重啟的可能，希望讓學生返校學習，然而，大家一直無法達成協議。

學區 加州 遠程教學

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