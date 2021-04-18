我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

加州密爾布瑞聚會 反對仇亞、種族歧視

記者劉先進／密爾布瑞報導
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）

大批民選官員、民眾17日聚集在密爾布瑞市府門口廣場，反對仇恨亞裔和種族歧視。

副州長柯爾萊基斯（Eleni Kounalakis）表示，謝謝所有人肩並肩的反對仇恨亞裔。她是希臘裔，當年父母、祖父母來美國時，美國不是很好客，有人說，希臘人不能來這裏。有的工作，希臘人不適合做。如今，這麼多年過去，社會似乎在超越、變化，但反移民的惡習仍然存在。「當我們看看美國的歷史，是移民讓美國成為世界上最偉大的國家，亞裔是美國之所以美麗，加州之所以美麗的支柱。」

柯爾萊基斯表示，加州有550萬亞太裔，是社區人口的15%。但加州成為全美極具吸引力的州，人們想搬過來，因為文化、移民多元化。「27%的加州人是在國外出生的，如果你是移民，如果你有口音，請驕傲地站起來，因為你是我們這個州的一員。」

密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）表示，他當天發聲，不僅僅是從市議員的角度，而是從一個亞裔移民和亞裔家庭來說話，反對針對亞裔的暴力。東灣台山同鄉會主席馬作林表示，美國是個移民國家，除了少數原住民之外，其他族裔都是移民而來。亞裔為美國做出貢獻，理應受到尊重。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，大家要團結一心，反對暴力和歧視。

州議員Josh Becker，聖馬刁縣議員David Canepa、Dave Pine，聖馬刁縣警長Carlos Bolanos，東灣台山同鄉會社安隊、屋崙華埠義工巡邏隊，亞太公共事務聯盟灣區分會等出席活動。

反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
副州長柯爾萊基斯（Eleni Kounalakis）也參與反對仇恨亞裔聚會。（東...
副州長柯爾萊基斯（Eleni Kounalakis）也參與反對仇恨亞裔聚會。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）
反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）

美國 亞裔 移民

上一則

奧克蘭示威變打砸 銀行、車行遭縱火

下一則

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

延伸閱讀

布希下周出版畫作 籲重建移民制度信心 從夢想生做起

布希下周出版畫作 籲重建移民制度信心 從夢想生做起

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加
法案通過…保護傳統風貌 共享辦公禁入金山華埠

法案通過…保護傳統風貌 共享辦公禁入金山華埠
拉美裔參議員帕迪拉：仇視亞裔 不能容忍

拉美裔參議員帕迪拉：仇視亞裔 不能容忍
加州人沒外逃？ 德州議員打臉洛時

加州人沒外逃？ 德州議員打臉洛時

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
孫順游提供的視頻顯示，劫匪駕駛白色車輛撞到攔在車前的員工。（視頻截圖）

狂匪搶車撞人 東灣華人車行遇劫 東主：仇恨犯罪

2021-04-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元