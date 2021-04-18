加州密爾布瑞聚會 反對仇亞、種族歧視

反對仇恨亞裔聚會，17日在密爾布瑞舉行。（東灣台山同鄉會供圖）

大批民選官員、民眾17日聚集在密爾布瑞市府門口廣場，反對仇恨亞裔 和種族歧視。

副州長柯爾萊基斯（Eleni Kounalakis）表示，謝謝所有人肩並肩的反對仇恨亞裔。她是希臘裔，當年父母、祖父母來美國 時，美國不是很好客，有人說，希臘人不能來這裏。有的工作，希臘人不適合做。如今，這麼多年過去，社會似乎在超越、變化，但反移民 的惡習仍然存在。「當我們看看美國的歷史，是移民讓美國成為世界上最偉大的國家，亞裔是美國之所以美麗，加州之所以美麗的支柱。」

柯爾萊基斯表示，加州有550萬亞太裔，是社區人口的15%。但加州成為全美極具吸引力的州，人們想搬過來，因為文化、移民多元化。「27%的加州人是在國外出生的，如果你是移民，如果你有口音，請驕傲地站起來，因為你是我們這個州的一員。」

密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）表示，他當天發聲，不僅僅是從市議員的角度，而是從一個亞裔移民和亞裔家庭來說話，反對針對亞裔的暴力。東灣台山同鄉會主席馬作林表示，美國是個移民國家，除了少數原住民之外，其他族裔都是移民而來。亞裔為美國做出貢獻，理應受到尊重。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，大家要團結一心，反對暴力和歧視。

州議員Josh Becker，聖馬刁縣議員David Canepa、Dave Pine，聖馬刁縣警長Carlos Bolanos，東灣台山同鄉會社安隊、屋崙華埠義工巡邏隊，亞太公共事務聯盟灣區分會等出席活動。