奧克蘭示威變打砸 銀行、車行遭縱火

社媒上的視頻顯示，屋崙一家銀行被縱火。（視頻截圖）

明尼蘇達州布魯克林中心的一次交通攔檢中，非裔青年萊特（Daunte Wright）被警員開槍誤殺。芝加哥小村（Little Village）的13歲青少年涂萊多（Adam Toledo）3月29日也遭警員開槍打死。全美各地出現抗議潮。16日晚，近300人在屋崙（奧克蘭）市中心示威抗議，但隨後發生騷亂，出現暴力洗劫和破壞事件，有人在California Bank & Trust銀行放火砸破玻璃，大眾（VW）汽車 店的玻璃門窗也被砸壞。

社交媒體上發布的照片和視頻顯示，遊行 者手持標語和旗幟。許多人高呼萊特的名字，要求正義。California Bank & Trust的門口出現大火，而大眾汽車經銷商的門口被砸壞，一片狼藉。

屋崙警局說，示威活動大約在16日晚上9時開始，地點是市政廳旁邊的Frank Ogawa廣場。抗議者隨後穿過市中心街道，沿著百老匯 和Telegraph Avenue向東遊行。一些示威者開始打碎眾多商家和店面的窗戶，在建築物進行噴漆並放火。百老匯的Target超市的窗戶被打碎，一家本田車行的展廳窗戶被打碎，抗議者放火燒車，一輛新車被點燃。

抗議者還在馬路上拖著障礙物前行，阻擋和拖延員警到場。在遊行過程中，示威者向警員投擲瓶子和其他物品。一名警員被瓶子擊中頭部受傷，有一個社區成員被毆打。警方宣布這是一次非法集會，並要求示威者離開。示威活動於晚上11時左右結束。沒有其他受傷報告，也沒有人被捕或被處罰。

17日中午，清潔人員正在市中心的多家店鋪門口清理塗鴉和玻璃碎片、安裝木板加固。California Bank & Trust側面兩扇玻璃門被打碎，工作人員Joe表示，從17日早上10時開始清理，估計要一天時間才能完成。

而大眾車行，除了玻璃門被打碎，停車場內多輛車被潑上油漆，擋風玻璃被砸得四分五裂。一位不願透露姓名的工作人員表示，去年年中曾被暴力洗劫過，這已經是過去一年中的第二次，「我理解大家要示威表達訴求，但為什麼要打爛商家的財產？」