415-558-5588…金山新推華語報警熱線

亞太公共事務聯盟（APAPA）向社區推廣華語報警熱線電話。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 推出華語的報警熱線，由可以說中文（粵語、國語）的接線員來服務華裔民眾。電話是415-558-5588。

4月16日，亞太公共事務聯盟（APAPA）的舊金山分部的代表在華埠召開發佈會，向傳媒介紹這個熱線。這個熱線仍然是由警察 局內部來管理，據悉是有雙語警員和志願者在接聽。金山APAPA的成員一直在推動此事，同時印製了許多宣傳品幫助推廣這個電話。

一直以來，外界對於亞裔 社區不願意報警都存在刻板印象。也就是雖然在傳媒報導中有許多的亞裔罪案，但是外界普遍相信，真實發生的罪案但沒有報警備案的，仍然有很多。其中，語言因素可能是導致亞裔民眾不願意報警的障礙。

警察委員余健全表示，非常驕傲現在警察局內部有了這樣一個熱線電話，可以服務粵語、國語的民眾。他強調現在是時候要讓受害人的聲音「被聽見」。

這個電話熱線出爐之後，APAPA通過募捐和私人的捐款，印製了過萬張的海報、卡片等印刷品，在華裔社區內分發、張貼，鼓勵民眾遇到事情的時候要積極報警，而不是做「啞裔」。

以往如果民眾撥打911報警，先會是英文的接線員，如果需要中文服務，則會轉介翻譯。這其中就會有時間上的拖慢。而這個華語的熱線，則是直接是中文的服務。

APAPA舊金山分部的董事、華裔檢察官湯曉慧表示，這個華語熱線，也並非是要取代911的報警電話。她說，如果真的遇到緊急的情況，仍然還是要先撥打911號碼。如果並非是極度緊急的情況，比較有空餘的時間情況下，就可以撥打這個華語的熱線。

湯曉慧強調，遇到罪案發生時要報警，這樣警察局、官方才能夠有紀錄，才能夠有資源、預算來幫助社區。APAPA目前也在醞釀多項社區活動，幫助亞裔社區提高治安。如果需要聯絡警方的社區聯絡小組，可以電郵[email protected]。