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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

編譯組／灣區15日電
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

貝恩（Vanessa Bain）一家是多代同堂的大家庭，一年多來，她一直擔心家人會把致命的新冠病毒帶回來傳染給年邁的祖父母和曾祖父母。到3月底，貝恩終於鬆了一口氣，因為幾乎所有家人都已接種至少一劑疫苗

然而，貝恩的丈夫後來接受檢測，確診感染新冠肺炎，接著81歲的祖父和95歲的曾祖母也確診，然後輪到她自己和她十多歲的女兒，她的女兒因為年齡太小無法接種疫苗。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，貝恩一家的例子是所謂的「突破病例」（breakthrough case），指的是那些已經完成接種（輝瑞和莫德納兩劑，嬌生一劑）但仍染疫的病例。不過，貝恩的祖父和曾祖母的症狀並不嚴重。

35歲的貝恩說：「他們兩位的症狀算輕微，我想，這代表疫苗發揮了作用，避免了他們住院。我很慶幸他們事先打了疫苗，雖然他們仍感染病毒。但是，如果他們沒有打疫苗，情況一定完全不同。」

數據顯示，加州目前有將近30% 16歲和16歲以上的居民已經完成疫苗接種。隨著疫苗接種人口愈來愈多，衛生官員開始對突破病例進行研究。

紀事報表示，這類病例很罕見，但因為疫苗提供的免疫力並非百分之百，而且病毒仍持續在加州傳播，因此是預料中事。加州目前還未公開通報突破病例，但調查發現，灣區已經發現超過100個已證實或可能的突破病例。

追蹤突破病例十分重要，因為它可以對疫苗如何作用以及病毒如何進行突變提供有用的線索。突破病例可以協助傳染病學家確定哪些變種病毒對疫苗具有抵抗力，還可協助衛生官員了解疫苗免疫力可持續多久，或民眾何時需要補打疫苗。未來，衛生當局還有必要建立全國性或州級的突破病例數據庫。

柏克萊加大創新基因學研究院（Innovative Genomics Institute）資深基因學科學家懷曼（Stacia Wyman）說：「現在有許多人正各自在不同的地區收集病例，但我們必須儘快將所有可能的病例訊息結合起來，這個問題需要進行大量研究。」

研究發現，輝瑞和莫德納疫苗預防輕症和中症的有效性超過90%，預防住院和死亡的有效性是100%，嬌生疫苗預防輕症和中症的有效性約75%，預防住院和死亡的有效性也接近100%。

衛生專家表示，在目前發現的突破病例中，許多病例並沒有出現症狀。他們是透過例行檢測或是接觸過確診者才發現自己染疫，突破病例住院的例子也很少。

數據顯示，截至目前，灣區蘇拉諾縣出現約30例突破病例，聖馬刁縣約40例，馬連縣約6例。

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