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加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約

編譯組／美聯社沙加緬度15日電
加州州長紐森15日視察聯合市一個接種站。他表示，開放所有16歲以上居民接種疫苗是加州重要的里程碑。（美聯社）
加州州長紐森15日視察聯合市一個接種站。他表示，開放所有16歲以上居民接種疫苗是加州重要的里程碑。（美聯社）

加州15日正式開放所有16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗。州長紐森（Gavin Newsom）稱這是加州抗疫的重要里程碑，同時呼籲民眾上網預約接種，不要讓疑慮阻礙保護自己的機會。

紐森15日在視察東灣聯合市（Union City）一個接種站時表示，加州已經有近一半符合資格的民眾接種了至少一劑疫苗。他說：「在哪裡接種都沒有關係，只要有接種就好。」

紐森指出，加州目前約有2300人因感染新冠病毒住院，只有年初時的十分之一，過去七天的平均單日確診率為1.7%。

●「比賽已進入最後一回合」

截至目前，加州已經為民眾施打了2400萬劑疫苗，並繼續透過社區宣導、流動診所和公共服務公告鼓勵民眾接種，包括一項強調疫苗安全性與有效性的4000萬元西班牙語宣傳活動。紐森說：「我們已經進入比賽最後一回合，但比賽尚未結束。」

加州部分縣市因為預約空位太多，15日前已先開放給所有16歲和16歲以上居民接種，例如，沙加緬度縣戴維斯加大醫療中心一度單日預約空位多達1500個無人使用。戴維斯加大醫療中心發言人夏普（Marianne Russ Sharp）表示，現在因為全面擴大接種資格，他們本周的預約已滿，民眾也持續對疫苗有強烈需求。灣區蘇諾瑪縣也指出，他們現在疫苗的供應量不及需求。

紐森表示，嬌生（Johnson & Johnson）疫苗供應量僅占加州疫苗總供應量的4%，所以，暫停使用嬌生疫苗對加州的接種工作影響不大。不過，一些社區人士擔心，嬌生事件可能影響公眾接種疫苗的意願。

加州學區協會（California School Boards Association）會長史哈德（Debra Schade）表示，這種罕見但嚴重的血栓問題引起家長的擔憂，他們擔心，接種疫苗是否會為子女造成長期的健康問題。

和衛生官員一樣，紐森也指出，疫苗造成血栓的例子很罕見，同時，與染疫的危險相比，接種疫苗相對好處較多。他說：「所有社區都還有猶豫不決的居民，我們必須盡力消除他們的疑慮。」

疫苗 加州 紐森

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