林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費

林書豪（中）在華埠商戶消費購物。（受訪者提供）

籃球明星林書豪 （Jeremy Lin）低調造訪舊金山華埠 ，與社區代表及商戶見面。他也在華埠消費購物，支持小商業。

4月15日周四，林書豪與家人和助理團隊來到華埠「半日遊」。同時在社區青年中心（CYC）、安老自助處以及「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program）等機構代表的陪同下，拜會多個商戶。當天的行程中並未有邀請傳媒。

華埠商人協會的李雷綺華就在當天的活動上。她盛讚林書豪「人很好」，非常低調，在華埠街頭逛街購物，偶爾和大家聊聊天，回答一些問題。她說，在都板街的一間商鋪內，林書豪買了些衣服，玩具等，花了161元。付賬的時候，他也直接慷慨地給了180元，留了不少「小費」給商戶。

店內還有一棵許願樹，林書豪也簽了名字。隨後他也去了都板街的其他商戶，像是鍋店（Wok Shop），同時也去糕餅店買了一些糕點。

社區青年中心的溫靜婷說，林書豪也非常支持社區工作，當天的活動上直接穿上了寫有社區青年中心（CYC）的字樣的衣服。

社區青年中心與林書豪基金會（Jeremy Lin Foundation）關係匪淺。今年1月時，林書豪基金會宣佈撥款資助社區青年中心，推動亞裔 的社區發展工作。當天的活動上，社區青年中心也作為新成立的「社區安全與正義聯盟」（CCSJ），與華埠的官方巡邏隊一起，與林書豪見面。

林書豪現在是美國國家籃球協會（NBA）發展聯盟（G League）中聖他克魯茲勇士隊 (Santa Cruz Warriors）的球員。在近期反亞裔攻擊的事件浪潮中，林書豪經常高調發聲。最為轟動的就是他在數月前主動披露，有球員在球場上稱他為「新冠病毒」。事件引起軒然大波，引起主流媒體的大篇幅報導，同時發展聯盟也宣佈調查事件。

林書豪當時在臉書上說，「身為亞裔，並不表示我們沒有經歷種族主義歧視與窮困。」他也指出，雖然已在NBA職籃打了九年球，算是資深球員，可是仍無法避免在球場上被人稱為「新冠病毒」。