我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

林書豪訪金山華埠 低調半日遊 慷慨給小費

記者李晗 / 舊金山報導
林書豪（中）在華埠商戶消費購物。（受訪者提供）
林書豪（中）在華埠商戶消費購物。（受訪者提供）

籃球明星林書豪（Jeremy Lin）低調造訪舊金山華埠，與社區代表及商戶見面。他也在華埠消費購物，支持小商業。

4月15日周四，林書豪與家人和助理團隊來到華埠「半日遊」。同時在社區青年中心（CYC）、安老自助處以及「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program）等機構代表的陪同下，拜會多個商戶。當天的行程中並未有邀請傳媒。

華埠商人協會的李雷綺華就在當天的活動上。她盛讚林書豪「人很好」，非常低調，在華埠街頭逛街購物，偶爾和大家聊聊天，回答一些問題。她說，在都板街的一間商鋪內，林書豪買了些衣服，玩具等，花了161元。付賬的時候，他也直接慷慨地給了180元，留了不少「小費」給商戶。

店內還有一棵許願樹，林書豪也簽了名字。隨後他也去了都板街的其他商戶，像是鍋店（Wok Shop），同時也去糕餅店買了一些糕點。

社區青年中心的溫靜婷說，林書豪也非常支持社區工作，當天的活動上直接穿上了寫有社區青年中心（CYC）的字樣的衣服。

社區青年中心與林書豪基金會（Jeremy Lin Foundation）關係匪淺。今年1月時，林書豪基金會宣佈撥款資助社區青年中心，推動亞裔的社區發展工作。當天的活動上，社區青年中心也作為新成立的「社區安全與正義聯盟」（CCSJ），與華埠的官方巡邏隊一起，與林書豪見面。

林書豪現在是美國國家籃球協會（NBA）發展聯盟（G League）中聖他克魯茲勇士隊 (Santa Cruz Warriors）的球員。在近期反亞裔攻擊的事件浪潮中，林書豪經常高調發聲。最為轟動的就是他在數月前主動披露，有球員在球場上稱他為「新冠病毒」。事件引起軒然大波，引起主流媒體的大篇幅報導，同時發展聯盟也宣佈調查事件。

林書豪當時在臉書上說，「身為亞裔，並不表示我們沒有經歷種族主義歧視與窮困。」他也指出，雖然已在NBA職籃打了九年球，算是資深球員，可是仍無法避免在球場上被人稱為「新冠病毒」。

林書豪（中間藍色上衣）與華埠社區機構代表合影。（受訪者提供）
林書豪（中間藍色上衣）與華埠社區機構代表合影。（受訪者提供）

林書豪 華埠 亞裔

上一則

「波霸」緊張了 木薯粉卡在港口 珍珠奶茶店憂斷貨

下一則

加州滿16歲開放打新冠疫苗 紐森籲民眾上網預約

延伸閱讀

NBA／金塊穆雷報銷 球迷：快簽林書豪

NBA／金塊穆雷報銷 球迷：快簽林書豪
NBA／G聯盟表現不差卻無合約 記者替林書豪抱不平

NBA／G聯盟表現不差卻無合約 記者替林書豪抱不平
NBA／金塊穆雷整季報銷 球迷敲碗：快簽林書豪

NBA／金塊穆雷整季報銷 球迷敲碗：快簽林書豪
NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢
NBA／林書豪投書TIME 後悔林來瘋時期沒為亞裔發聲

NBA／林書豪投書TIME 後悔林來瘋時期沒為亞裔發聲

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
灣區不是美國唯一有出走潮的地區。(Getty Images)

疫情「出走潮」 金山不是第1名

2021-04-08 15:13
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...