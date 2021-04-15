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邦塔獲任加州檢察長 妻宣布參選 角逐丈夫參議員職缺

編譯組／灣區14日電
加州檢察長提名人邦塔妻子米亞‧邦塔，宣布出馬角逐丈夫留下的眾議員職缺。(圖取自推特)
加州檢察長提名人邦塔妻子米亞‧邦塔，宣布出馬角逐丈夫留下的眾議員職缺。(圖取自推特)

儘管加州參議員邦塔(Rob Bonta)還未正式確認是加州下一任檢察長，已有5人宣布競選他將留下的參議員職缺席位，包括他的妻子米亞‧邦塔(Mia Bonta)。直到邦塔正式辭職並就任新職位之前，他原本所任18區參議員席位不會開放角逐。該選區約有50萬居民，包括阿拉米達、聖利安曲與屋崙大部分地區。

加州州長紐森上個月宣布，將任命東灣參議員邦塔擔任加州最高執法工作。在總統拜登任命加州前檢察長貝西拉(Xavier Becerra)加入內閣、擔任美國衛生部部長之後，加州下任檢察長的人選就已公開。紐森期望宣布舉行特別選舉，以填補邦塔在參議會席次，但選舉日期則尚未公布。

米亞‧邦塔是現任阿拉米達聯合學區委員會主席、協助學生進入大學的非營利機構「屋崙承諾」(Oakland Promise)執行長。她於12日正式宣布投入參議院18選區參議員特別選舉。

她在宣布競選資格的聲明中表示，自己代表了東灣兒童與在職家庭，推動開啟長期封鎖、加州提供社區的機會之門。疫情更加劇了系統性不平等，同時再次暴露許多人生計岌岌可危。她已經準備好前往沙加緬度議會，為東灣社區奮戰爭取，確保所有背景的加州人都獲得公平對待。

其他宣布有意參選的候選人還包括阿拉米達市議員韋拉(Milia Vella)、聖利安住聯合學區委員艾吉拉爾(James Aguilar)、民權律師瑞瑪尚德蘭(Janani Ramachandran)。此外，聖利安住副市長阿吉萊爾(Victor Aguilar Jr.)也透露計畫於下周正式宣布爭取加州參議員席次。

韋拉既是律師，也是屋崙密爾斯學院兼任教師，2016年成為首位當選屋崙市議員的菲律賓裔議員，2020年再度當選。艾吉拉爾現為舊金山州立大學學生，是當選聖利安住聯合學區委員最年輕的學委。阿吉萊爾在東灣成長，她是來自印度南部村莊的移民女兒，曾與家暴與無家可歸移民的母親們共事奮鬥、致力於保護住戶權益，近來也擔任家庭暴力上訴律師。

加州 參議員 屋崙

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