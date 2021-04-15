舊金山華埠地鐵站下月測試運行列車 需時1年

施工中的隧道照片。試行列車將於下個月開始。（交通局提供）

舊金山華埠地鐵站 竣工在即，下個月開始就會測試運行列車。整個測試的過程預計要一年時間，所以民眾想要在華埠站搭乘地鐵的話，還是要等到明年春夏期間。

華埠地鐵站屬於舊金山的中央地鐵（Central Subway）工程的一部分，一直備受爭議。其中原因不僅僅是因為施工長期延誤，導致華埠商鋪民怨沸騰，連地鐵站命名一事也曾經掀起巨大波瀾。這個地鐵站全名為「華埠白蘭站」（Chinatown-Rose Pak Station），紀念已故的華埠僑領、同時也充滿爭議的政界操盤手白蘭。

4月14日，每月一度的地鐵商戶會議在線上舉行。華埠站點的駐站工程師李偉民（Wyman Lee）表示，目前施工都在逐步推進當中。他透露，下個月開始就會開始測試列車在軌道上運行。他強調，整個測試的過程其實已經開始了，包括一些信號裝置等，但是列車運行的測試下月開始。

測試過程將會是一年，也就是竣工到正式通車、民眾可以購票，還是有一年時間。有商戶問到如果地下在試行列車的時候，地面上是否會感到震動？李偉明表示不會。

根據交通局提供的照片，像是地下的列車站台、電梯，以及地面上的入口站台等，工程都基本上完成。在站點的地面小廣場上，也已經搭設了紅色的棚架和凳子。其中也有中國元素的設計，像是書法橫幅的展覽品，以及一些竹子裝飾。

施工期間已經封閉了七年的華盛頓街路段，現在已經開通了一條車道。李偉民表示，雖然只是開通一條車道，但是也是一個里程碑。此外，市府也在積極籌畫推廣華埠旅遊消費的活動，在公交車內貼上華埠的旅遊廣告。