我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲重罰之後露面了 出席視訊會議 全程未發言

密西根疫情惡化 州長仍不封鎖 議會叫好

舊金山華埠地鐵站下月測試運行列車 需時1年

記者李晗／舊金山報導
施工中的隧道照片。試行列車將於下個月開始。（交通局提供）
施工中的隧道照片。試行列車將於下個月開始。（交通局提供）

舊金山華埠地鐵站竣工在即，下個月開始就會測試運行列車。整個測試的過程預計要一年時間，所以民眾想要在華埠站搭乘地鐵的話，還是要等到明年春夏期間。

華埠地鐵站屬於舊金山的中央地鐵（Central Subway）工程的一部分，一直備受爭議。其中原因不僅僅是因為施工長期延誤，導致華埠商鋪民怨沸騰，連地鐵站命名一事也曾經掀起巨大波瀾。這個地鐵站全名為「華埠白蘭站」（Chinatown-Rose Pak Station），紀念已故的華埠僑領、同時也充滿爭議的政界操盤手白蘭。

4月14日，每月一度的地鐵商戶會議在線上舉行。華埠站點的駐站工程師李偉民（Wyman Lee）表示，目前施工都在逐步推進當中。他透露，下個月開始就會開始測試列車在軌道上運行。他強調，整個測試的過程其實已經開始了，包括一些信號裝置等，但是列車運行的測試下月開始。

測試過程將會是一年，也就是竣工到正式通車、民眾可以購票，還是有一年時間。有商戶問到如果地下在試行列車的時候，地面上是否會感到震動？李偉明表示不會。

根據交通局提供的照片，像是地下的列車站台、電梯，以及地面上的入口站台等，工程都基本上完成。在站點的地面小廣場上，也已經搭設了紅色的棚架和凳子。其中也有中國元素的設計，像是書法橫幅的展覽品，以及一些竹子裝飾。

施工期間已經封閉了七年的華盛頓街路段，現在已經開通了一條車道。李偉民表示，雖然只是開通一條車道，但是也是一個里程碑。此外，市府也在積極籌畫推廣華埠旅遊消費的活動，在公交車內貼上華埠的旅遊廣告。

候車站台的最新照片。（交通局提供）
候車站台的最新照片。（交通局提供）

地鐵站 華埠 舊金山

上一則

加州州長紐森再促加州學校秋季全面開放

下一則

灣區9縣全脫離紫級 疫情續好轉 金山擴大重開

延伸閱讀

警員穆倫斯偕陳錫澎、義工巡邏隊 華埠發空氣喇叭

警員穆倫斯偕陳錫澎、義工巡邏隊 華埠發空氣喇叭
華府地鐵收費系統將更新 即日起可換新卡

華府地鐵收費系統將更新 即日起可換新卡
屋崙警員義工華埠發空氣喇叭 商戶讚治安好轉

屋崙警員義工華埠發空氣喇叭 商戶讚治安好轉
華埠新增接種站 可免預約

華埠新增接種站 可免預約
亞裔地鐵屢遭攻擊 華埠草根組織將發起地鐵內示威

亞裔地鐵屢遭攻擊 華埠草根組織將發起地鐵內示威

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友
美女電梯自拍 驚見恐怖鏡像 這「2關鍵」網嚇歪

美女電梯自拍 驚見恐怖鏡像 這「2關鍵」網嚇歪