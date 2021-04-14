金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

舊金山所有16歲和16歲以上居民即日起可接種疫苗。（Getty Images）

在加州全面開放給16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗 的前夕，舊金山 13日宣布提前讓所有16歲和16歲以上居民接種。

舊金山上周剛宣布部分郵區的16歲以上居民可開始預約疫苗，灣區其他多個縣也已宣布開放給16歲以上居民接種，包括阿拉米達縣、聖他克拉拉縣和康曲柯士達縣。舊金山官員表示，提前擴大接種資格是為了確保居民能獲得接種。舊金山市府官員呼籲16歲以上居民透過SF.gov/getvaccinated網站了解接種疫苗的選擇。

舊金山市長布里德（London Breed）發表聲明說：「擴大民眾資格加速疫苗接種，是我們對抗新冠肺炎的重要進程。舊金山已建立起一個接種網絡，居民也正在加緊接種，因為我們知道，這是一勞永逸結束這場疫情 最有效的方式。儘管疫苗供應量有限，舊金山的接種率仍持續遙遙領先全美平均。疫情結束已經在望，我們正盡全力讓它早日發生。」

官員說：「搜尋預約可能要花上數周，符合資格接種疫苗的民眾請耐心尋找，最好時常上網查詢，一旦有疫苗就立即預約，但16歲和17歲居民除外，依照規定，他們只能接種輝瑞（Pfizer）疫苗。」

數據顯示，舊金山目前每日為約1萬2000人注射疫苗，六成16歲以上居民已接種至少一劑疫苗。官員表示，如果舊金山疫苗供應充足，到5月中旬，將有超過八成的成年人已接種至少一劑疫苗。