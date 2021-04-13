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金山東灣華人遭槍指頭搶劫 警逮3嫌：非仇恨犯罪

記者劉先進／布利桑頓報導
布利桑頓警局繳獲的劫匪槍枝，子彈已經上膛，可見搶劫時情況危急，華人受害者可謂死裡逃生。（布利桑頓警局供圖）
布利桑頓警局繳獲的劫匪槍枝，子彈已經上膛，可見搶劫時情況危急，華人受害者可謂死裡逃生。（布利桑頓警局供圖）

東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）華人居民陳女士和先生10日中午近1時許遭遇劫匪持槍指頭搶劫，搶走包含200元現金的錢包、信用卡，運動手表等財物。劫匪試圖使用她先生的信用卡刷卡近4000元，但未成功。阿拉米達縣監獄系統的消息顯示，三個劫匪在搶劫後不到兩小時、10日下午2時38分被抓獲。

陳女士說不幸中的萬幸，是沒人受傷，可謂死裡逃生。布利桑頓（Pleasanton）警局12日的消息也顯示當時情況危急，繳獲的劫匪槍枝子彈上膛。三個劫匪中兩個為成年人，分別是19歲的東灣列治文（Richmond）居民沃克（Michael Walker III），來自聖巴布洛（San Pablo）18歲居民戴維斯（Raymond Davis III），兩人被關押在Santa Rita監獄。另一名嫌犯為17歲的未成年男子，被關押在阿拉米達縣少年監獄。布市警隊長比爾特（Marty Billdt）說，沒有任何跡象表明，這是一起仇恨亞裔犯罪。

好驚險 槍枝子彈已上膛

陳女士表示，劫匪持槍搶劫，她一度大叫，先生試圖下車查看，但車子沒停穩，斜著衝進車庫。他的左腳卡在車門之間，不能動彈。劫匪瘋狂催著要錢，先生將錢包從車窗縫隙扔出，劫匪還不願意走。陳女士又將手上運動手表、夾克扔出，劫匪還搶走一個裝有香蕉的折疊包，才逃之夭夭。隨後還試圖在超市刷卡金4000元，但因信用卡公司警報，刷卡未成功。

根據布利桑頓警局的聲明，4月10日（周六）下午1時許，兩名居民被兩個身著深色衣服的男子持槍搶劫。受害人剛買完東西回家，下車時，一名持槍嫌疑人走近司機，索要他的錢包。與此同時，另一名嫌疑人走近乘客，搶走了她的手表和雜貨。嫌疑人逃到附近的一輛車內，該車由第三名嫌疑人駕駛。劫案發生後不久，受害人的信用卡在聖拉蒙的Target超市被使用。

在聖拉蒙警局的合作下，辦案警員很快拿到嫌疑人及其車輛的監控錄影。根據這些資訊，聖拉蒙警局迅速找到車輛，並拘留了三名嫌疑人。警員在車內找到了受害者的錢包、信用卡、手表和雜貨。在車內還發現了一把子彈上膛的槍枝。三個嫌犯均被逮捕。其中兩個成年人，一個為未成年人。

三劫匪 被起訴搶劫罪等

比爾特表示，這並非針對亞裔的仇恨犯罪，沒有發現種族因素在犯罪中起作用。但三個嫌犯將被起訴搶劫罪、共謀搶劫、使用上膛的武器、非法使用盜竊財物罪等。

布利桑頓警局說，將依靠與鄰近地區的執法機構和居民的合作來維護社區安全。請人們注意周圍環境，並致電(925) 931-5100報告附近的任何可疑活動。

儘管陳女士認為，在超市購物後被劫匪跟蹤下手的可能性較大。但警隊長比爾特表示，目前沒有監控錄像或其他證據證明，劫匪到底是埋伏在社區，還是跟蹤尾隨下手。他提醒居民，開車要留意周邊情況，防止有人跟蹤。若發現有人尾隨，不要開車到家中，而是到安全的地方，聯繫警方。若在購物大樓內，可聯繫大樓的保安。

3名劫匪中，一個為19歲的沃克（Michael Walker III）（布利桑頓...
3名劫匪中，一個為19歲的沃克（Michael Walker III）（布利桑頓警局供圖）
3名劫匪中，一個為18歲居民戴維斯（Raymond Davis III）。（布利...
3名劫匪中，一個為18歲居民戴維斯（Raymond Davis III）。（布利桑頓警局供圖）

信用卡 監獄 亞裔

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