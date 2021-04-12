Theranos創辦人涉詐欺 擬提「精神狀況相關專家證據」

Theranos創辦人荷姆斯的律師團隊可能採取精神創傷辯護策略。(本報檔案照)

驗血公司Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 面臨詐欺 重罪。從主審法官所發出的一道指令顯示，開審之後，荷姆斯將採取精神健康因素影響，造成她欺詐行為的辯護方式。

荷姆斯和前Theranos總裁波瓦尼（Sunny Balwani）被控12項詐欺重罪，騙取投資 者數億資金，並欺騙醫師和病人，稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行全面檢測。兩人都否認了這些指控，荷姆斯的代表律師還稱，這起案件不但違憲，也缺乏荷姆斯誤導他人的具體證據。

由於主審法官德維拉 (Edward Davila) 不對外開放法院荷姆斯案相關文件，有關被告荷姆斯的詳細辯護策略目前仍不清楚。可是種種跡象顯示，荷姆斯目前計畫提出「精神狀況相關專家證據」。被告也計畫傳喚一名專精人際關係精神創傷的心理專家出庭作證。荷姆斯的律師團拒絕對其辯護策略作出任何評論。全案開審之後，荷姆斯律師團將如何使用精神創傷辯護策略，目前仍不得而知。

根據法庭資料，荷姆斯所將傳喚的心理專家是梅卡尼克醫師 (Dr. Mindy Mechanic) 。梅卡尼克是心理學法醫，也是富樂頓加州 州大 (Cal State Fullerton) 教授，其研究教學範圍包括家暴，人際關係創傷，跟蹤纏擾 (stalking)，此外他也經常出庭作證。梅卡尼克將以面談與心理測試方式檢查被告荷姆斯為期多年的精神狀態。

有關荷姆斯受到人際關係衝突所引發的暴力與創傷詳情，目前仍不得而知。荷姆斯過去唯一的情人就是與她面臨同樣詐欺控罪前Theranos 總裁波瓦尼 (Sunny Balwani) 。荷姆斯案預定明年3月開審，若被判有罪，將面臨最高20年刑期和275萬元罰金，可能還要歸還投資者資金。

法律專家指出，如果梅卡尼克出庭作證時稱被告荷姆斯遭人脅迫做出犯罪行為，審判傳訊重點將落在荷姆斯與波瓦尼兩人之間的關係。專家認為，這可能是一種審判中所用的「史文尼亞利辯護策略」 (Svengali defense) 。史文尼亞利是19世紀小說中的一個角色，專精於誘惑與操控他人。使用這種辯護策略必須說服法官或陪審團被告面臨立即性或極端特殊的威脅，在這種脅迫壓力下，被告如果沒有採取犯罪行為，將面臨極大傷害。