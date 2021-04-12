加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）華人 居民陳女士11日表示，10日中午12時55分遭遇驚魂一幕。她和先生從沃爾瑪 超市買東西回來，在家門口被搶劫。劫匪拿槍指著先生的頭索要錢財，兩人交出錢包、運動手表、夾克和一個提包，才逃過一劫。慌亂中，車子往前緩慢前進，先生的左腳還卡在車門間，好在鞋子硬，腳沒被卡傷。劫匪拿著搶來的信用卡 亂刷，試圖消費近4000元，但信用卡公司發起警報，刷卡未成功。

布利桑頓警局行動處隊長考克斯（Larry Cox）對本報表示，已逮捕3個劫匪，繳獲一把槍和受害者財物。案件調查處於最後階段。陳女士懷疑對方是從超市就開始跟蹤、準備下手。她提醒華人朋友，外出購物或取錢要小心是否有人尾隨。也準備在門口安裝攝像頭。

車未停妥 非裔男子衝出

陳女士說，10日中午，她和先生購物回來，準備將車停在車庫前。她當時去後車座準備拿東西。忽然，一個穿著連體衫的非裔男青年衝到面前，同時看到另一人跑到先生面前，拿槍指著先生頭說，「把錢交出來！」她當時就嚇懵了。

陳女士的先生表示，一開始聽到太太大喊大叫，就準備下車。但情急之下，車沒停下來，還在緩慢前進。他同時打開車門，試圖走出來。由於車庫只能停放一輛車，車子斜插進來後，空間狹窄，車門打不開，他的左腳夾在車門內，不能動彈。這時，兩個劫匪還在催著要錢。於是他將錢包從車窗縫隙扔出去，裡面有數百元現金和各種銀行卡、證件。

但劫匪還是不肯走，陳女士又將手腕上的運動手表、身上的夾克脫下，交給對方。去沃爾瑪買東西時，折疊包有幾磅香蕉，包包看起來很重，劫匪一併搶走。然後跳上停在旁邊的車逃之夭夭。

因為遭遇家門口持槍搶劫，陳女士的車子沒停好，滑進車庫，擦傷車身。（陳女士供圖）

家有老人 幸劫匪沒入屋

陳女士估計總共有三個劫匪，兩人搶劫，一人負責開車，否則沒這麼快逃走。嫌犯膽子很大，附近有警察時常停車休息的地方，且是中午時間。

陳女士回想起來，雖然遭遇搶劫，但也有不幸中的萬幸。首先是先生有現金，兩人還交出了手表、衣服等，不至於讓劫匪空手而歸，也不至於讓劫匪拿槍逼迫他們入屋搶劫。家裡有老人，一旦入室搶劫，後果不堪設想。其次，先生左腳被卡在車門上、不能走出來，沒有正面遭遇劫匪，也就沒激怒對方。雖然腳被夾，車子前進，但鞋子比較硬，否則腳也容易被巨大的力量壓傷甚至壓斷。「劫匪當時很緊張，手一直在抖。」

想盜刷信用卡 失敗落網

劫匪逃走後，陳女士幫先生脫下鞋，才得以從車門處脫身，並趕緊報警。當時檢查發現，寶馬車車身被擦掉一大塊皮。「劫匪得手後，用先生的信用卡到處買東西，累計試圖消費近4000元，但因為信用卡公司發現消費不符合平常習慣，迅速發短訊提問，這些消費都未成功。劫匪還試圖刷儲蓄卡消費，當然不行。」

在搶劫中，陳女士先生的腳卡在車門中，動彈不得。同時車子在前進，好在鞋子硬，腳沒受傷。（陳女士供圖）

陳女士說，發現劫匪在Target超市消費後，她很快報告前來的布利桑頓警員，警方聯合其他警局行動，透過監控鎖定對方，並讓她和先生辨認圖像。兩個多小時後，劫匪就已落網。

陳女士說，家門口沒裝攝像頭，否則歹徒會更快被抓到。正在準備安裝。目前估計不是針對亞裔的仇恨犯罪。但推測，夫妻倆人購物歸來，開著寶馬車，劫匪要麼一路尾隨，要麼在小區埋伏，「小區很安全，附近有公園，遛狗散步的人很多，埋伏在車中搶劫，容易被發現。估計跟蹤搶劫可能性大一點。也希望提醒華人朋友小心，購物或取錢後，一定要小心留意周邊，防止有人尾隨下手。」