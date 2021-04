巨人隊主場開幕戰 舊金山華埠謝婆婆也來了

舊金山 巨人隊9日主場開幕戰中,邀請仇恨攻擊受害人謝蕭珍 (音譯,Xiao Zhen Xie) 及其家人參與盛會。謝秀珍親友一般都敬稱她為「謝婆婆」(Grandma Xi) 。9日巨人隊主場開幕戰中,謝祖母一家人受邀坐進球場貴賓包廂。舊金山市議員楊馳馬 (Matt Haney) 前往謝婆婆包廂致意。

楊馳馬稱,巨人隊邀請謝婆婆觀賽,是表達與謝婆婆、亞太裔社區站在一起,共同對抗仇恨犯罪 。楊馳馬說,球賽一開始,舊金山巨人隊甲骨文球場 (Oracle Park) 全體觀眾球迷興致高昂,氣氛和諧。這正代表舊金山是一個富有包容性的地方,絕不容許種族主義或者任何仇恨行為。

Thank you to the Giants for welcoming Ms. Xie & her family to the game today.



Ms. Xie was the victim of a horrific violent attack.



She & her family courageously committed all of nearly 1 million raised to support the fight against racism, hatred & violence towards Asian people pic.twitter.com/LPtX7Fp6G3