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巨人隊主場開幕戰 舊金山華埠謝婆婆也來了

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巨人隊主場開幕戰 舊金山華埠謝婆婆也來了

編譯組／灣區10日電
巨人隊主場開幕戰，邀請仇恨攻擊受害人謝婆婆（右）觀賽，表達與謝婆婆、亞太裔社區站在一起，共同對抗仇恨犯罪。（取材自推特）
巨人隊主場開幕戰，邀請仇恨攻擊受害人謝婆婆（右）觀賽，表達與謝婆婆、亞太裔社區站在一起，共同對抗仇恨犯罪。（取材自推特）

舊金山巨人隊9日主場開幕戰中，邀請仇恨攻擊受害人謝蕭珍 (音譯，Xiao Zhen Xie) 及其家人參與盛會。謝秀珍親友一般都敬稱她為「謝婆婆」(Grandma Xi) 。9日巨人隊主場開幕戰中，謝祖母一家人受邀坐進球場貴賓包廂。舊金山市議員楊馳馬 (Matt Haney) 前往謝婆婆包廂致意。

楊馳馬稱，巨人隊邀請謝婆婆觀賽，是表達與謝婆婆、亞太裔社區站在一起，共同對抗仇恨犯罪。楊馳馬說，球賽一開始，舊金山巨人隊甲骨文球場 (Oracle Park) 全體觀眾球迷興致高昂，氣氛和諧。這正代表舊金山是一個富有包容性的地方，絕不容許種族主義或者任何仇恨行為。

美國職業球隊紛紛表態，強烈批評持續飆高的仇視亞太裔犯罪行為。加州議員也同時採取行動，加強處理仇恨犯罪相關法案。

代表加州的新任聯邦參議員帕迪拉 (U.S. Senator Alex Padilla) 9日於網路民眾大會中稱，他準備要求參議院於4月下旬投票抨擊仇恨犯罪。他說：「我們準備推出一決議案，譴責所有歧視亞裔行為，同時要求聯邦官員對與日俱增的仇恨犯罪提出對策。」

聯邦眾議員劉雲平 (Ted Lieu) 亦稱他準備提出法案，讓聯邦仇恨犯罪控訴過程更為簡便。他說，如果能在聯邦層級，提出種族歧視或仇恨犯罪，整個情況將大為改觀。

楊馳馬隨後推文對巨人隊邀請謝婆婆與其家人觀賽表示感謝。他說，謝婆婆是恐怖攻擊的受害者。可是她不屈不撓，勇敢站起來，與家人共同籌募近100萬元，用來對抗仇視亞裔的犯罪行為。

仇恨犯罪 舊金山 種族歧視

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