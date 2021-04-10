反仇恨亞裔 金山庫比蒂諾遊行 市長：歡迎背景多元人們

活動現場民眾。（記者陳程威／攝影）

位處矽谷中心的庫比蒂諾市10日於市政廳舉行「停止仇視亞裔 」（Stop Asian Hate）集會，呼籲對抗針對亞裔的仇恨犯罪 。本次集會由庫比蒂諾市主辦，多位南灣地區的聯邦、州及市議員出席。包括代表灣區國會第18選區的羅康納（Anna Eshoo）、州參議員柯提斯（David Cortese）、州眾議員羅達倫（Evan Low）、縣議員李洲曉（Otto Lee）、縣議員史密提恩（Joe Simitian）等與會並致詞，共同譴責仇恨犯罪。

蒲仲辰表示庫市將會一直開放與包容。（記者陳程威／攝影）

庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）表示，必須譴責針對亞裔的仇恨犯罪。作為亞裔社區的一員，在日常生活中受到各種各樣的仇恨與歧視的侵擾。蒲仲辰表示，庫比蒂諾永遠歡迎背景各異且多元的人們。他表示，雖然跨越種族主義的道路還很長，障礙還很多，但是他不會放棄，庫比蒂諾也不會放棄。「我們正在跨越艱難的障礙，我們會一直前進，不會停止。」

國會議員羅康納表示全體國會議員都應該譴責仇恨犯罪，仇恨犯罪在美國沒有存在的空間。（記者陳程威／攝影）

羅康納：川普污名化中國致仇恨犯罪

羅康納表示，在灣區以及全美的任何一個地方都沒有種族主義的容身之處。他特別強調對外政策的影響和重要性，當外交政策去污衊與仇恨一個國家和文化的時候，會對美國 國內產生影響。新冠爆發直到現在，川普污名化中國，由此造成了針對亞裔的仇恨犯罪。

羅康納同時表示，在聯邦層面不論黨派都應該一致譴責針對亞裔的仇恨犯罪。對於去年共和黨國會議員反對孟昭文發起譴責針對亞裔的犯罪決議，他表示難以想像與接受。羅康納同時表示，亞太裔對於美國歷史的貢獻與成應該更多的被講述，讓更多人知道。

Eric Chang對自己華裔的身份自豪，呼籲亞裔民眾積極參與政治。（記者陳程威／攝影）

加州司法部副檢察長（Deputy Attorney General）Eric Chang表示，對自己的華裔身分感到驕傲與自豪。他表示，華人為美國各行各業貢獻頗大，為數千萬美國人創造了工作與就業機會。他鼓勵所有的亞裔要積極投票，支持更多對亞裔友善的政治人物當選，增加亞裔的代表性。

聖縣警局警長史密斯表示警局會嚴肅處理針對亞裔的仇恨犯罪。（記者陳程威／攝影）

警長史密斯：將嚴肅處理仇亞犯罪

聖縣警長史密斯( Laurie Smith)對民眾表示，警局會嚴肅處理所有針對亞裔的仇恨犯罪。聖縣地區副檢察官Charles Huang鼓勵亞裔民眾積極舉報仇恨犯罪的線索。他表示，占聖縣人口比例接近40%的亞裔在去年僅僅報告了兩起仇恨犯罪。他說，聖縣檢察部門會提供相應的國粵語等亞裔語言服務，使得亞裔能夠更多舉報仇恨犯罪。

聖縣議員李洲曉（Otto Lee）也在集會上發言，他表示，針對亞裔的犯罪就是針對全體國民的犯罪，他鼓勵亞裔民眾不要沉默，積極舉報仇恨犯罪。