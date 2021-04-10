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金山1090萬元小商業疫情補助金來了 1400家受惠

記者黃少華／舊金山9日報導
日本城的小商業代表為市長布里德簽署1090萬元的補助金立法鼓掌。（記者黃少華／攝影）
日本城的小商業代表為市長布里德簽署1090萬元的補助金立法鼓掌。（記者黃少華／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）於4月9日在日本城簽署了一項立法，為因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而陷入困境的小商業提供額外的補助金，直接財政救濟總額高達1090萬元。

市府即日起接受補助金申請。小商業可以登錄網頁sf.gov/sf-relief-grants進行線上申請。補助金的幫扶重點包括：幾乎沒有得到聯邦或市府資助的店面商業、因州府和地方法規而被迫關停6個月或更長時間的商業、歷史悠久的企業、高需求社區的商業。

布里德說：「雖然我們能够重開越來越多的經濟領域令人興奮。但我們知道，經濟復甦不會一蹴而就。小商業界已經受挫一年多了，他們需要持續支持。這些新的補助金將繼續提供救濟，幫助小商業生存和復蘇。這一點非常關鍵，因為我們城市的復蘇甦取決於它們的成功。」

市府表示，舊金山已經承諾為直接補助和貸款提供2400多萬元資金，並為受疫情影響最嚴重的小商業免除數百萬元的費用。市府資源將重點放在優先處理那些在獲取州府、聯邦和私人資助方面面臨最大障礙的小商業上。

總體來說，在經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）管理的COVID-19小商業救濟撥款中，57.6%發放給了女性經營的商業，67.6%發放給了少數族裔經營的商業。

布里德4月9日最新簽署的小商業補助立法是迄今為止規模最大的，將為小商業尋求從疫情大流行的毀滅性影響中恢復提供急需的支持。

市府1090萬美元的補助金計畫將立即向小商業提供救濟，幫助穩定1400多家小商業。市府將根據疫情大流行前每個雇主的雇員人數，提供5000元至2萬5000元不等的補助金。這項計畫將支持全市範圍內經營的小商業，並針對有色人種、女性、長期經營的商業、受居家避疫令影響最大的小商業、被排除在州府和聯邦計畫之外或無法進入州府和聯邦計畫的商業。

申請補助金的小商業將被要求證明有一個在舊金山的店面，向公眾開放以及有舊金山的營業執照。補助金將在申請截止後30天內開始發放。目標是在7月前支付全部1090萬美元。

市府預計，隨著商業的進一步重新開業，更多的人將重返工作崗位，夏季將有更多的巨額貸款資金用於支持小商業。從5月份開始，市府還將通過與加州重建基金（California Reconstruction Fund）合作進行初始投資，落實舊金山社區投資貸款計畫，為小商業提供730多萬元的極低利率甚至零利率貸款來作為補充。

這項新的貸款計畫旨在通過提供流動資金來支持小商業，特別是那些被排除在現有救濟計畫之外的小商業。市府將利用額外資金，向舊金山的單個小商業提供高達10萬美元的極低利率至零利率貸款。

自疫情大流行以來，市府為小商業提供了即時和持續的支持，包括向1300多家小商業提供2400多萬元的撥款和貸款投資、數千萬元的費用和稅收延期，以及申請州府和聯邦資助的援助。這包括布里德市長提出並簽署的，免除娛樂夜生活場所及小餐館500萬元費用和稅收的立法，意味著獲得豁免的商業不必在以後償還費用。

市長還繼續撥款定期支持舊金山小商業的項目，包括非牟利可持續發展倡議和藝術撥款。市府還提出共享空間計畫和小商業恢復法案，已於3月份出台，並計畫在未來幾周舉行聽證會。

貸款 舊金山 疫情

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