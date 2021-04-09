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變種病毒倍增 密州疫情 全美最糟

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

編譯組／綜合8日電
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

疫苗製造廠搞混原物料成分導致嬌生（Johnson & Johnson）疫苗毀損，預計加州下周收到的嬌生疫苗數量將銳減九成，導致疫苗供應總數將大減15%。因此，即使加州從15日起開放給16歲和16歲以上居民接種，第一劑預約恐怕一位難求。

加州衛生廳發言人伍德勇（Darrel Ng）表示，衛生官員預測，加州下周疫苗供應量將從本周的240萬劑降為200萬劑，減少36萬7000劑，再下一周還會再降至190萬劑。伍德勇指出，疫苗減少的主因是嬌生疫苗出包，本周收到的嬌生疫苗有57萬5000劑，下周只會收到6萬8000劑。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，藍盾保險（Blue Shield）代表7日晚上告訴衛生官員下周疫苗供應量會減少，但沒有說會減少多少。儘管聖他克拉拉縣預料下周輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗供應量會小幅增加，但他們必須優先安排第二劑疫苗接種，意味還未接種疫苗者可能得等上數周。

史密斯說：「嬌生疫苗大量減少，將嚴重影響第一劑疫苗接種工作。」

灣區第一個開放16歲和16歲以上居民接種疫苗的康曲柯士達縣也表示，他們下周收到的疫苗數量會明顯減少。縣議員喬亞（John Gioia）表示，這個情況會讓許多想盡快接種疫苗的民眾失望。他說：「我們擔心，疫苗供應量下降將減慢我們擺脫新變種病毒的速度。」

同樣地，聖馬刁縣衛生局局長羅傑斯（Louise Rogers）發出聲明表示，加州供應給聖馬刁縣的疫苗數量會減少。不過，羅傑斯指出，疫苗供應量到4月底會重新增加。

聖馬刁縣上周收到1萬7420劑疫苗，本周將收到1萬1450劑，但這些數字不包括藍盾直接提供給史丹福醫療（Stanford Health）、蓋勒特醫療（Gellert Health）和Safeway藥房的疫苗。羅傑斯說：「這個供應量足夠我們繼續進行第二劑疫苗的接種工作，但必須縮減第一劑疫苗的接種計畫。」

疫苗供應量大減正好發生在加州即將開放所有16歲以上居民接種疫苗的前夕，州長紐森（Gavin Newsom）6日也才宣布加州有望在6月中旬全面重開。

疫苗 加州 嬌生

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