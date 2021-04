舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

舊金山華裔 謝婆婆遇襲之後還擊的事件,成為國際熱議的話題。支持謝婆婆的眾籌募捐已經超過百萬。

隨著案件進入司法程序,完整的現場視頻已經曝光。視頻顯示,39歲的嫌犯傑金斯(Steven Jenkins),他在襲擊謝婆婆之前,也被其他人暴打。當他襲擊了謝婆婆之後,也立即被附近的保安制服。

視頻由嫌犯的辯護律師發佈,顯示了在3月17日當天的事發經過。當時是早上10時左右,在舊金山市場街、UN Plaza一帶,傑金斯不斷遭到旁人的暴打,被打超過40多下,其中多次是打頭。

襲擊發生之後,嫌犯被保安制服在地,謝婆婆拿起木板打嫌犯的腳。(視頻截圖)

傑金斯被打之後,衣衫不整走在街上。大約10時08分,謝婆婆當時在一個十字路口,她面前擺了一地東西,形似在「擺地攤」。嫌犯傑金斯路過謝婆婆的時候,依然遭到旁邊的一個黃色衣服的人士追打。隨後黃色衣服人士離去之後,傑金斯突然揮拳,打向附近的謝婆婆。謝婆婆的帽子都被打飛。

大約在10時09分,附近的保安立即衝向傑金斯,將他制服壓倒在地。謝婆婆被打之後保持站立,捂著自己的眼睛。傑金斯被制服之後,謝婆婆也拿起了木板打傑金斯的腳。

隨後視頻中人越來越多,開始圍觀。也有民眾遞了紙巾給謝婆婆擦拭傷口。

New Video shows the moment Steven Jenkins (orange pin) strikes 75 y/o Xiao Zhen Xie in the face in San Francisco. Xie responds by grabbing a wooden board and hitting her attacker. SF Deputy Public Defender says this attack was not racially motivated: @kron4news pic.twitter.com/cXh3reGya8