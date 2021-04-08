挺金山亞裔 波洛西現身華埠 強調國會將有行動

眾院議長波洛西到訪舊金山華埠。（記者李晗 / 攝影）

全美範圍內反亞裔 的暴力事件頻發，政界官員也紛紛發聲表態。聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）日前現身舊金山 華埠，支持亞裔社區，抗擊反亞裔的歧視。

4月7日，波洛西出席在舊金山華埠東北醫療中心（NEMS）的新聞發布會，介紹拜登總統的「美國救援法」（American Rescue Plan）。同時，她也提及目前反亞裔的仇恨犯罪風潮，承認亞裔社區面臨挑戰，鼓勵一道共渡難關，強調國會有下一步計畫針對這些仇恨行為。

「我想要再一次強調，亞裔社區是我們的社區一份子。」波洛西說，當天全美許多官員、第一夫人等政界人士，都在各地宣傳救援法案，自己就是選擇回到舊金山。她說，非常榮幸能夠在國會之中代表舊金山市的選區，因為本地有一個非常大、非常多元化的亞裔社區。

●盛讚拜登抗擊歧視亞裔

波洛西也盛讚拜登在抗擊針對亞裔的歧視運動中的表態。她說，非常驕傲總統拜登在上任之後發表的對於支持亞裔社區的演說，而且當時司法部的部長人選還沒出來，但是拜登已經表態。

至於具體的國會立法措施，波洛西並未有透露太多細節。她說，幾年前國會已經通過了有關仇恨犯罪的法案，但是主要是保護性少數（LGBTQ）社區。她指出，許多仇視亞裔、華裔的語言，都要繼續記錄下來，白紙黑字，明確「仇恨」的定義。

去年國會通過了譴責反亞裔的決議，但是只有民主黨人士支持，共和黨人士均投下反對票。波洛西談及此事，表示仍然心痛，而且令她感到「情緒化」。當時的總統川普經常將新冠病毒指為中國病毒、功夫流感等，引起亞裔社區不滿。紐約州選區的國會議員孟昭文則發起譴責決議，也遭到諸多攻擊。

「我們不會就此停止，」波洛西希望共和黨人在近期發生的這麼多針對亞裔的暴力事件之後，能夠改變態度。她說，面前是有挑戰，但是國會有遠見、計畫，一起共渡難關。

●肯定社區醫療機構貢獻

波洛西此次到訪東北醫療中心，也是支持社區醫療機構，盛讚它們在疫情期間做出重大貢獻。東北醫療中心在灣區有很多的診所，其中大部分都在華裔聚居社區中，像是華埠、日落區等。

波洛西說，東北醫療中心為全國做出範例，如何在多文化語言的移民社區中，提供社區醫療，拯救生命。作為立法者，波洛西說自己需要知道民眾的需求，而社區醫療機構就是在服務民眾的需求。

東北醫療中心首席醫務長戴伯康（Kenneth Tai）感謝波洛西在國會中的領導，通過了救援法案，讓美國能夠在疫情中恢復。他指出，東北醫療中心除了在語言文化上的優勢之外，對於沒有醫療健保人士、無證移民、低收入的居民都有提供醫療服務。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）也出席活動，表示舊金山有信心達到每天接種2萬人的目標，希望獲得更多的疫苗。