金山官方安保巡邏隊 首日華埠出任務

警局、預防街頭暴力項目、市府部門在華埠街頭。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 市府官方所支持的街頭安保巡邏隊，在上月已經正式成立。4月6日，巡邏隊成員首日「出任務」，在華埠 街頭巡邏，認識商戶，同時融入社區，維護治安。

巡邏隊的隊伍中有非裔也有華裔 成員。他們走入商戶店鋪中派發傳單和介紹自己，讓商戶能夠了解最新的市府支持華埠的外展工作內容。像是「老人護伴」（Senior Escort）項目也即將啟動，有專員將會專門陪伴長者去買菜、買藥、辦理銀行業務等等。在都板街，商戶代表也歡迎巡邏隊伍人員，同時也向他們表達對於治安的擔憂。

華埠目前已經有眾多的巡邏隊，不少都是民間自發。隨後舊金山市府宣佈，與社區機構一起共建官方巡邏隊。6日當天巡邏隊伍由各界代表組成，包括市府的「預防街頭暴力項目」（Street Violence Intervention Program）、市府經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）、舊金山警察局、社區青年中心（CYC）、安老自助處的代表等，一起參與當天的巡邏外展工作。

社區青年中心行政主任溫靜婷表示，當天是第一天出任務，因此許多的細節還需要繼續磨合敲定。她透露，本周巡邏隊伍還會去到舊金山的訪谷區（Visitacion Valley）、肖化區（Portola）等華裔聚居區，此外還有田德隆、列治文區等，也會是巡邏隊伍的負責區域。

現在這個巡邏隊伍仍然還在招募人手當中。溫靜婷表示，往後的巡邏行程時間、區域、人手安排，都會根據這幾周的實踐結果再來做定奪。

原本市府「預防街頭暴力項目」主要集中在非裔社區，而且參與預防暴力主要指的是與槍擊案、幫派相關的事情。兩周前，市長布里德（London Breed）宣佈將項目擴大至華裔社區，與華埠社區機構合作，減少暴力罪案發生。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、轄區包含華埠的警察局中央分局局長吳俊偉，也分別致辭對於巡邏合作事宜表示支持。對華埠商戶了解頗深的華埠商戶專員梁穎欣，帶頭向巡邏隊伍介紹商戶。