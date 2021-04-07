加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

州長紐森認為廣泛的新冠疫苗接種讓他看到了結束疫情的曙光。（記者黃少華／攝影）

州長紐森 （Gavin Newsom）4月6日到訪位於舊金山市立大學的新冠疫苗 接種中心。隨著新冠疫苗接種人數的增加，加州 新型冠狀病毒（COVID-19）新增確診病例持續下降，紐森在現場記者會上宣布，加州經濟最早可能在6月15日全面重開。

加州全面重開取決於兩個標準。一是新冠疫苗供應量滿足所有希望接種的成年人需求。二是COVID-19感染者住院率較低且保持穩定。

一旦滿足這兩個標準，州府「更安全經濟藍圖」將58個縣畫分為紫、紅、橙、黃四個層級的做法將被廢止。系統中列出的每個商業部門都將被允許恢復正常運作，前提是遵守公共衛生政策以防止病毒傳播。不過，州府檢測和接觸者追蹤工作將繼續進行。

紐森說：「我們看到了隧道盡頭的光亮。如果一切正常，6月15日我們將像往常一樣開放經濟和商業。」

期望6月中旬讓學生返校

紐森還預計，到6月中旬，對於K-12年級、社區學院和高等院校的學生，恢復課堂面授將不會有任何障礙。不過，他說這只是「期望」，並非是一項「要求」。

在可預見的未來，戴口罩仍將是一項有效的遏制病毒傳播措施。紐森稱之為「最有力和最重要的非藥物干預」。他指出：「我們致力於消滅這種疾病。我們沒有任何短期目標。因為它涉及到摘下口罩的任務。」

作為全國人口最多的州，加州為近4000萬居民接種新冠疫苗方面繼續取得進展。截至4月6日當天，加州已經提供了超過2000萬劑疫苗的接種服務。其中400萬劑已經送到了受疫情影響最嚴重的社區。

紐森預計，到4月底，超過3000萬加州居民將至少接種一劑新冠疫苗。上周，州府已經向加州所有50歲及以上居民開放了疫苗接種資格。從4月15日開始，所有16歲及以上的成年人都有資格接種。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，截至4月6日，全市16歲以上的76萬8789名居民中，有50%（38萬7623人）至少接種過一劑疫苗。已經完成疫苗接種的人數占比30%，達到23萬0307人。她說：「我們每天給將近1萬2000名舊金山居民接種疫苗，距離疫情結束越來越近了。」

州衛生與公共服務部廳廳長加利（Mark Ghaly）認為：「加州在控制COVID-19傳播方面取得了令人難以置信的進展。州府實施居家避疫令以遏制病毒傳播，並將疫苗迅速分發給加州每個地方，包括受這場疫情影響最嚴重的社區。」

紐森指出，其他一些州正在經歷第四波新冠疫情，而加州COVID-19感染率是全國最低的。他說，加州過去7天的檢測呈陽性比率僅為1.6%。4月6日當天，加州報告了1367宗COVID-19陽性病例，其中7人死亡。到目前為止，加州累計有358萬3830宗確診病例，其中5萬8541人死亡。

舊金山公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）和應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carol）也出席了此次記者會。