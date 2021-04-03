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4月15日起 加州允許恢復大型室內活動

編譯組／美聯社沙加緬度2日電
經過一年多，加州宣布恢復大型室內活動與聚會。（Getty Images）
經過一年多，加州宣布恢復大型室內活動與聚會。（Getty Images）

由於新冠檢測陽性率接近歷史新低，加州2日決定進一步放寬限制，宣布從4月15日起允許室內場地恢復舉行音樂會、戲劇表演和球賽。這項改變意味著，在新冠疫情爆發一年後，加州居民終於可重新參加大型室內現場活動。

加州官員雖然沒有要求參加大型室內現場活動的民眾出示檢測或接種證明，但對參加人數仍有限制。如果活動主辦單位要求民眾出示檢測或接種證明，可以提高進場人數。不過，條件是，只有加州居民才能參加。

和大型室內現場活動不同，婚禮和會議這類大型私人聚會，與會者必須在活動開始前至少72小時提出陰性檢測結果或已完成疫苗接種的證明，活動才能舉行。

加州州長辦公室商業與經濟發展部主任邁爾斯（Dee Dee Myers）說：「允許已接種疫苗者參加部分這類活動是一種鼓勵方式，民眾可能會因為想重新參加他們喜愛的活動而去接種疫苗。」

新規定似乎讓加州朝建立疫苗驗證系統的方向發展，雖然這類系統目前備受爭議。紐約州已經推出數位通行證，居民可以用它在主要娛樂場地出示疫苗接種證明或陰性檢測結果。然而，佛羅里達州州長2日頒布行政命令，禁止企業要求民眾出示所謂的「疫苗護照」（vaccine passports）。

拜登政府已表示，聯邦不會推出全國性的疫苗護照應用程式，但會制定如何及何時使用疫苗護照的規定。

加州新任衛生廳廳長亞拉貢（Tomás Aragón）2日表示，加州會遵遁聯邦政府的指示，但指出使用必要性服務無需出示疫苗護照。

加州目前已為民眾施打了近1900萬劑新冠疫苗，約690萬人已完成接種。加州50歲和50歲以上居民1日起已可接種疫苗，16歲和16歲以上居民15日起也可開始接種。

舊金山加大流行病學和生物統計學系主任多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）認為，要求民眾出示接種證明有侵犯個人隱私和公平性問題，因為並非每個人都願意接種疫苗，而且有些民眾也不希望他的醫療紀錄被儲存在資訊交換所。

多明哥指出，加州目前最大的問題是「現在已接種疫苗的人口還不夠多」，美國部分其他地區也認為，現在還不是解除限制的時機。

加州疫情分級制規定，紫色縣不得舉行任可室內音樂會、體育活動和戲劇演出。紅色縣最多可容納1500人的室內場地可允許10%觀眾進場，如果要求參加活動者出示接種或檢測陰性證明，進場人數可增加25%，容納人數為1500人以上的大型室內場地如果要求參加活動者出示接種或檢測陰性證明，可允許20%的觀眾進場。

隨著新增病例的減少，加州不斷放寬限制。（美聯社）
隨著新增病例的減少，加州不斷放寬限制。（美聯社）

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