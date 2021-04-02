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舊金山市長布里德：周末將有半數金山人已打新冠疫苗

記者黃少華／舊金山報導
市長布里德認為，全民接種新冠疫苗有助於盡快結束疫情。（記者黃少華／攝影）
市長布里德認為，全民接種新冠疫苗有助於盡快結束疫情。（記者黃少華／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）聯同公共衛生局長考法克斯（Grant Colfax），於4月1日在馬士孔尼會議中心（Moscone Center）疫苗接種站前召開記者會，宣布舊金山根據州府和聯邦的指導，所有50歲及以上居民現在都有資格接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

根據市府的統計，舊金山全市16歲及以上的成年居民當中，接近50%的人現時至少接種了一劑新冠疫苗。65歲及以上的舊金山長者居民當中，82%至少接種過一劑疫苗，62%已經完成接種疫苗。政府暫時未有提供給16歲以下兒童接種的新冠疫苗上市。

布里德說：「這是我們對抗COVID-19的又一大步。舊金山居民正在加緊接種疫苗。因為這是最好的一勞永逸地結束這場疫情的辦法。這就是為什麼，舊金山居民接種疫苗的數量遠遠超過全國平均水準的原因。本周末，我們將達到另一個重要的里程碑——50%的居民接種過疫苗。這場疫情即將結束。我們正在盡一切努力儘快實現這一目標。」

考法克斯強調說：「擴大50歲及以上人群的接種資格，是我們在舊金山全面接種疫苗這一更大目標中邁出的重要一步。」

出席記者會的安老自助處行政總監鍾月娟感謝市長、公共衛生局和前市議員湯凱蒂（Katy Tang），努力為安老的長者安排完成疫苗接種。此外，華美醫師協會和美亞醫療集團的醫師已經為安老的1000多名長者接種疫苗，包括前往安老旗下的華埠建民、列治文區成龍、日落區等康樂中心提供接種服務。

在資格不斷擴大的情况下，疫苗供應量仍然極其有限。居民可能需要數周時間才能找到一個可用的預約位置。市府提醒市民繼續保持耐心，不斷查看預約網站sf.gov/getvaccinated，並盡快接種獲得提供的第一種疫苗。如果舊金山獲得足够的疫苗供應量，超過80%的成年市民可以在5月中旬完成接種第一劑疫苗。

3月15日，根據州府的指導方針，舊金山擴大了疫苗接種資格，涵蓋到殘障人士和嚴重基礎疾病患者、生活在監獄和庇護所等人群聚集場所的人士（包括遊民）。65歲及以上長者、醫療健保工作人員、食品和農業工人、教育工作者、兒童保育工作者、緊急服務部門的員工繼續符合接種資格。

州府已經宣佈，4月15日，所有16歲以上的加州居民都將有資格接種疫苗。

為了幫助市民獲得預約位置，市府設立了一個呼叫中心，幫助市民，特別是65歲及以上的長者、殘障人士、那些無法通過醫療服務提供商輕鬆上網或安排預約的居民。電話號碼是（628）652-2700。

Muni及Paratransit公車對往返疫苗接種場所和住所的居民免費提供乘車服務。舊金山交通局也為那些使用基本出行卡（Essential Trip Card）的人士提供額外計程車服務。市民可瀏覽網頁sfmta.com/COVID以及sfmta.com/paratransit瀏覽相關資訊。

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