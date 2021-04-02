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金山新冠疫苗推廣視頻 陳沖、朱嘉文齊呼籲

記者李晗／舊金山報導
行政官朱嘉文在華埠花園角廣場拍攝。（視頻截圖）
行政官朱嘉文在華埠花園角廣場拍攝。（視頻截圖）

舊金山官方推出最新的疫苗推廣視頻，鼓勵民眾接種。短短1分30秒的視頻中，大秀舊金山的多元文化，力求在不同族裔背景的社區中，打破對於疫苗的迷思和誤解。

來源：twitter

著名電影明星陳沖、舊金山行政官朱嘉文、廚藝秀電視名人甄文達（Martin Yan）三位華裔參與視頻拍攝。此外，西語裔、太平洋島嶼裔、菲律賓裔、非裔等不同社區人士也有參與呼籲。

陳沖用國語說：「如果你感染到了新冠病毒，預防針就會刺激到你的免疫系統，讓你戰勝這個病毒。」她的背景則是採用了舊金山的市中心天際線。

行政官朱嘉文則是在華埠花園角廣場，使用粵語說「我們成功抗疫」，「讓我們可以早日歡聚」。

甄文達在視頻中也秀出廚藝，表示疫情過後可以早日為自己喜愛的人烹飪。

視頻中也突出了舊金山的知名文化活動，像是每年6月的榮耀大遊行（Pride Parade）、農曆新年的華埠花車巡遊、墨西哥傳統的五月五日節（Cinco de Mayo），以及聖派翠克日和愛爾蘭文化遊行等。

加州的疫苗接種範圍擴大，因此更多年輕一輩的民眾都可以申請預約。然而在移民社區中，仍然有很多對於疫苗的傳言。在視頻中，多位名人也都強調，疫苗非常安全，不會將新冠病毒注射入體內，同時疫苗的副作用過幾天就會消失。

眾多政壇高官，體育界、演藝界名人也都齊齊參與呼籲。聯邦議長波洛西（Nancy Pelosi）、新獲任加州總檢察長的邦塔（Rob Bonta）、舊金山市長布里德（London Breed）、前市長勃朗（Willie Brown）等均有亮相，以及影星布拉特（Benjamin Bratt），巨人隊、勇士隊、49人隊代表等。

知名影星陳沖亮相舊金山疫苗推廣視頻。（視頻截圖）
知名影星陳沖亮相舊金山疫苗推廣視頻。（視頻截圖）

舊金山 疫苗 遊行

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