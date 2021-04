金山新冠疫苗推廣視頻 陳沖、朱嘉文齊呼籲

舊金山 官方推出最新的疫苗 推廣視頻,鼓勵民眾接種。短短1分30秒的視頻中,大秀舊金山的多元文化,力求在不同族裔背景的社區中,打破對於疫苗的迷思和誤解。

Get vaccinated, San Francisco! The sooner we can all get vaccinated, the sooner we can end the pandemic. Get vaccinated when it's your turn and help others sign up. Protect your health, save lives, and help us return to activities we miss. #VaccinateSF pic.twitter.com/QzoU9827DE