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加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗

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加州4月起滿50歲可接種 53歲紐森打了嬌生疫苗

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森（右）於4月1日接種了一劑嬌生疫苗。（圖：州長辦公室提供）
州長紐森（右）於4月1日接種了一劑嬌生疫苗。（圖：州長辦公室提供）

加州將新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗接種資格從4月1日起擴大至所有50歲及以上的加州居民。現年53歲的州長紐森（Gavin Newsom）當天前往南加州洛杉磯縣一個接種中心，接種了一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

嬌生疫苗只需要接種一劑。根據聯邦食品暨藥物管理局（FDA）提供的分析數據表示，嬌生疫苗的整體有效性為66％。嬌生藥廠則指出，這款疫苗接種後7 天便能明顯抵禦重症，約接種28 天後有效性便高達85%。

紐森在完成疫苗接種之後召開了一次記者會，鼓勵加州居民在輪候到接種資格時積極預約接種。

紐森說：「接種疫苗是為保護自己、所愛的人和社區所能採取的重要步驟，使距離結束這一疫情更近了。我們向更多加州居民開放了疫苗接種資格。同時，將重點放在確保受災最嚴重社區的人，能夠輕鬆獲得這種拯救生命的疫苗上。雖然現時供應有限，但全州的供應商網絡已準備好滿足不斷增長的需求。期待著疫苗分發在未來幾個月大幅增加。」

到了4月15日，所有16歲及以上的加州居民都將有資格接種新冠疫苗。即使疫苗供應和資格擴大，由於人數眾多和疫苗供應量有限，居民也可能需要等候預約。大多數符合資格的居民都可以訪問網頁MyTurn.ca.gov來查找和安排可用的預約資源，並獲得12種語言服務。居民也可撥打電話1-833-422-4255尋求預約服務，並獲得250多種語言的支持。

目前為止，加州已經提供了超過1800萬劑新冠疫苗的接種服務。大約720萬年齡在50至64歲之間的加州居民當中，有280萬人至少接種過一劑疫苗，120萬人已經完成了疫苗接種疫苗。

來源:NBC Bay Area

下周，加州將獲得240萬劑新冠疫苗分發，比本周新增了30萬劑。到4月中旬，加州每周將獲得300萬劑疫苗的分發。這些都是預測數據，可能會被聯邦政府改變。

加州公共衛生廳廳長兼加州衛生總監阿拉貢醫師（Tomás Aragón）說：「三種安全有效的新冠疫苗，正在越來越多的加州居民當中普及，使我們更接近於將這一疫情拋諸腦後。為所有符合資格的人接種疫苗將需要時間。我們必須繼續戴口罩、限制在室內與其他人時間接觸、並遵循其它所有最有效的措施來遏制COVID-19傳播。」

健康保險巨頭加州藍盾（Blue Shield of California），已經成為負責加強新冠疫苗交付系統的外部管理者。加州藍盾宣布，已成功增强了新冠疫苗供應商網絡，能够每周管理550萬劑疫苗的分發工作，以幫助挽救更多的生命。這一網絡覆蓋了99%以上的加州居民。

對新冠疫苗接種有疑問的居民，可以訪問VaccinateALL58.com瞭解更多資訊。

疫苗 加州 嬌生

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