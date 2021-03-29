金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

大批亞裔站出來，表達心聲。（記者李榮／攝影）

針對亞裔 的暴力事件頻傳，引起社區的憤怒，灣區接連幾日遍地開花，組織眾多反歧視 亞裔、反暴力的示威與遊行 。28日下午大批民眾在密爾比達靠近237公路出口處的商場前集合，一路舉著標語走路至密爾比達市政府後方廣場集合，沿途吸引不少支持民眾鳴笛支持，「我們不是病毒」、「停止針對亞裔的暴力」。

當日遊行中，有許多是年輕人，密市附近的菲律賓裔社區也大動員，前往發聲。密爾比達市長陳理查（Ricahrd Tran）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、市議員多明格茲（Karina Dominguez）、聖荷西聯合學區委員朱感生等人都到場支持。

眾人約在1時許出發，1時40分開始有人走到密爾比達市府後的廣場，約1時50分時全部到齊，開始在音樂與口號中振奮精神。

密爾比達市長陳理查指出，密爾比達是移民的城市，雖然歧視事件並非發生在密爾比達，但這類事件不能忍受。呼籲民眾團結，站出來反歧視。

不少民眾都上台發言，許多是年輕的移民第二代，他們情緒激昂，認為最近的歧視事件實在誇張。率先發言的菲律賓裔青年就指出，自己的父母親從菲律賓移民來美，為了過更好的生活。即使他是在美國出生、長大，但一路上還是受過不少莫名的歧視，例如多年前在密爾比達麥當勞打工時，曾有人罵他「C-h-i-n-k」（貶義的「中國佬」）罵他，「真的莫名其妙，要亂罵人，至少把我的種族搞對吧？」

另外，他還說，除了被叫中國佬以外，還也碰過有人問：「能不能教我兩手中國功夫？」

朱感生指出，自己在加州眾議會時，就曾針對仇恨犯罪組成委員會，並擔任主席。參與政治多年的他認為，歧視與不公無所不在，必須要改變。另外，以去年他參加的縣議員選舉為例，他不贊成配額式的「平權」，並不是不支持其他族裔，而是應該要有更有效的辦法，例如從小學、中學時代提升弱勢的成績與機會。有些白人也一樣反對配額制入學，但並不會引起軒然大坡，可是他出提理念，就被人大肆攻擊。

到場參加遊行的Eric Liu表示，自己從北京來美國，在灣區住了約五年，雖然整體上生活還不錯，但看到這麼多欺負亞裔的事件，實在忍無可忍。特別是最近許多視頻都顯示，有些人刻意針對年長的亞裔無來由的欺負，「我們華人就是尊重長輩的。你說，這種事吞的下去嗎？」