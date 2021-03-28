反仇視亞裔 金山3千人怒吼 布里德：不容忍仇恨攻擊

大約3000人遊行到聯合廣場，共同表達反對仇恨犯罪的決心。（記者黃少華／攝影）

主題為「反暴力！反仇視！」集會遊行 於3月27日在舊金山 舉行，32個團體參與組織了這次活動，共吸引大約3000人參加。

當天集會上午11時至中午12時在華埠聖瑪麗廣場聚集，由慰安婦正義聯盟主持集會。黃奕愛婆婆的孫女余嘉雯（Sasanna Yee）帶領參加者，追思亞特蘭大按摩院槍擊案的八名遇難者，其中六人是亞裔 。

慰安婦正義聯盟董事會主席米爾金森（Judith Mirkinson）、共同主席郭麗蓮和鄧孟詩分別在集會上致詞。郭麗蓮法官表示，新冠病毒被上屆聯邦政府妖魔化，導致包括華裔在內的廣大亞裔族群頻受仇恨攻擊，她呼籲拜登政府改善美中關係，也讓華裔在美國受到尊重。

非裔的舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）指出：「仇恨是病毒，唯有愛是治癒仇恨病毒的疫苗。」

駐美中華總會館總董司徒仲山說，針對亞裔的種族歧視和暴力事件與日俱增，華人社區義憤填膺。自美國立國以來，對亞裔的偏見、仇視、暴力沒有停止過，反而變本加厲，以「莫須有」的罪名強加於亞裔身上。亞裔的容忍是有限度的。本次大遊行就是要發出反擊的呼聲，讓不同族裔的人們走在一起，用強大的凝聚力去消除社會上的種族偏見。

舊金山中華總商會監事長袁曾楚萍、州參議員威善高、州眾議員邱信福、舊金山市議員馬兆明和梅義嘉（Myrna Melgar）、韓裔金氏家族基金會主席金田（Jonathan Kim）等先後致詞。

集會結束後，參加者拉橫幅、舉牌、喊口號，與在華埠花園角廣場聚集的人群會合，開始大遊行。人們沿加利福尼亞街出發，並穿越隧道，最終抵達市中心聯合廣場參加另一場集會。總籌畫李殿邦為遊行隊伍進行指引。

張藍真帶領著遊行隊伍喊口號：正義、和平、聯合！站起來說出來！停止歧視亞裔！停止暴力！我們不再沉默！

同時，有大約2000人於市政中心廣場集會，然後遊行至聯合廣場，與華埠隊伍會合，共同參加聯合廣場上的集會。

市長布里德在集會上講話。她說，針對亞裔尤其是長者的種族仇恨攻擊，沒有理由獲得容忍。布里德表示，自從當選市長後，她就將自己視為亞裔社區的一份子，將廣大亞裔長者視如在公屋撫養她長大的祖母一樣。她要在舊金山非裔與亞裔之間架起橋梁，而不是分化。

布里德已於周三宣布了一系列新的公共安全措施，以應對襲擊亞裔案件的增加。其中一項舉措就是創建社區安全團隊，通過擴大街頭暴力干預計畫與社區組織建立夥伴關係，安全團隊計畫在夏季之前部署到包括華埠都板街和市德頓街在內的全市多個亞裔聚居區。

參與發起活動的「福建人在灣區」創辦人楊寶海（Harvey Yang）指出，發起這次遊行的初衷，就是希望亞裔團結起來，抗議歧視。我們需要改變社會對華人的「百忍成鋼、沉默是金」的刻板印象。華人也需要告訴社會，「我們不惹，也不怕事」。

舊金山多個武術團體的師傅在集會上表演武術，教導民眾基本的防身招式。東華醫院為集會提供了必要協助。