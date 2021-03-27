屋崙華埠大集會 5商會與市長：仇恨亞裔無立足之地

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，將建立公共安全基金，在屋崙華埠更新和安裝更多攝像頭，震懾和打擊罪犯。（記者劉先進／攝影）

26日上午，屋崙華埠 商會聯合屋崙非裔商會、拉丁裔商會、大都會商會和越南商會，屋崙市長薛麗比，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong），以及數百市民，在華埠舉行「反對仇視亞太裔，華埠愛心大集會」。

華埠商會主席陳錫澎表示，集會的目的有三個，反對仇視亞裔 ，呼籲民眾支持亞太裔企業。建立公共安全基金，籌款在屋崙華埠更新、安裝更多攝像頭，以震懾和打擊罪犯。五大商會、薛麗比和阿姆斯壯均表示，仇恨亞裔的暴力行為，在屋崙沒有立足之地。

●市長：與亞裔站在一起，為亞裔權利而戰

薛麗比一開始用粵語「大家好，我是薛麗比」和民眾打招呼。她說，屋崙團結一心，對抗暴力、仇恨和疫情。最近的仇恨犯罪讓她心碎，「社區經歷悲傷，脆弱的老年人不僅受到傷害，還生活在恐懼中。他們成為目標，只是因為脆弱和種族，這是不可接受的。」

薛麗比說，上周被邀請到華埠林肯小學的四年級教師Frost的班上做客。聰明美麗的孩子們提及美國歷史上可恥的一章，排華法案。「孩子們把當年反亞裔仇恨，和如今看到的仇恨直接聯繫起來。顯然，沒人希望這種仇恨發生在自己的家鄉。」

薛麗比說，每個人都可以有所作為，用實際行動證明屋崙是團結一致的多元化社區，不會容忍仇恨或暴力在心愛的家鄉落腳。「我們與亞裔社區站在一起，將為你們的權利而戰，讓你們在安全的環境中和平地生活，讓你們的文化在屋崙弘揚。」

●陳錫澎：屋崙將安裝攝像頭打擊犯罪

陳錫澎表示，針對仇恨犯罪需要實打實的措施。華埠商會已成立公共安全基金（https://www.gofundme.com/f/oakland-chinatown-safety-fund），目標是籌款10萬，維修以往的攝像頭，還將新裝高清攝像頭，希望在各個重要出入口、路口布控，拍攝犯罪行為。市長薛麗比將透過私人籌款，以一比一的比例，幫基金募捐。

陳錫澎說，經歷疫情和針對亞裔的犯罪飆升，本是生意旺季的春節，華埠銷售額比去年同期降低60%到70%。為了促進亞裔社區的經濟繁榮和企業發展，華埠商會希望聯合其他商會，合力透過社媒、廣告等形式推廣小商業。華埠去年5月底、6月初經暴力洗劫後，不少商戶用木板加固窗戶和門，從外面看過去，貌似店鋪都沒開，不像一個商業區。華埠正和市中心、傑克倫敦廣場等商業區討論，同時拆掉木板，讓顧客知道有在營業，便於推廣，也能從外部看到店鋪裡面發生何事。一旦有緊急情況，好互相呼應。

●屋崙警長：嚴辦仇恨犯罪案並究責

屋崙警局長阿姆斯壯說，社區每個人都有權利生活在安全的環境中，將繼續支持華埠和亞裔社區。屋崙和亞裔社區聯合表明，屋崙不容忍仇恨發生。警局已增加班次資源，支持華埠，並安排符美任華埠聯絡警員。警局將嚴肅對待每一起仇恨犯罪或仇恨言論案件，大力追究責任人，並與阿縣地檢處合作。地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）也成立了仇恨犯罪專案組。

薛麗比和阿姆斯壯稱讚華埠巡邏義工，為社區提供安全感和舒適感。