金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

衛生官員證實，灣區出現首宗巴西變種病毒病例。（Getty Images）

衛生官員25日證實，聖他克拉拉縣出現灣區首宗巴西變種病毒 （代碼P.1）病例，也是加州 出現的第六宗巴西變種病毒病例，這六宗病例都是在過去十天內通報的。

聖他克拉拉縣這個病例是在3月中旬被檢測出來，病人在做檢測前曾到加州以外的美國 地區旅遊，其他五個病例有四個發生在南加州的聖他牙哥縣、橙縣和聖伯納汀諾縣，一個發生在北加州沙加緬度附近的艾杜拉多縣（El Dorado County）。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）說：「我們真心呼籲民眾不要外出旅遊，強烈反對大家在這個時候去旅行。到美國其他地方或其他國家旅行可能會感染病毒，也有可能將病毒帶回灣區。」

官員表示，在加州這六個巴西變種病毒病例中，有三個沒有旅遊史，意味巴西變種病毒已經在社區中傳播。美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的數據顯示，截至25日，巴西變種病毒病例已在美國19個州出現，累計達79例。

聖地牙哥縣24日通報兩例巴西變種病毒病例，一例是一名40多歲的女性居民，她於3月初確診感染，但沒有旅遊史，另一例不是當地居民，但是在聖地牙哥縣檢測出感染病毒。

巴西變種病毒現在是中南美洲最主要的傳染病毒，並造成多個國家出現致命的第二波和第三波疫情。巴西變種病毒對新冠疫苗具有一定程度的抵抗力，被懷疑是造成已康復的新冠病人再度感染的原因。巴西多個經歷過嚴重疫情的地區，最近又出現新一波疫情，病人包括感染過新冠病毒、以為自己已經免疫的民眾。

傳染病學家表示，儘管巴西變種病毒似乎有抵抗由疫苗或自然感染產生的抗體的能力，但現有的新冠疫苗仍對它有效，特別是在避免出現重症或死亡方面。

除了巴西變種病毒，加州還有其他變種病毒正在傳播，例如同樣對抗體具有一定程度抵抗力的南非變種病毒，在加州已有四例，而且全部集中在灣區。